Økokrim etterforsker et kryptotyveri av 5 milliarder kroner som ble stjålet i et angrep mot spillet Axie Infinity i mars.

Utbyttet gjør dette til et av de aller største kryptovalutatyverier i historien. Amerikansk etterforskning har vist at det er statlige aktører med tilknytning til Nord-Korea står bak. Det skal dreie seg om den nordkoreanske hackergruppen «Lazarus».

VG skriver at «Lazarus»-gruppen også tidligere har stått bak lignende digitale tyverier. I 2014 hacket de Sony Pictures og lekket filmer, e-poster og persondata tilhørende 4 000 ansatte, som hevn for filmen «The Interview», som parodierte Kim Jong-un.

Økokrim sier på en pressekonferanse at det potensielt kan være et nordkoreansk forsøk på å pensle fem milliarder kroner inn i sitt atomvåpenprogram, ifølge NRK. Økokrim sier at gjerningspersonene har satt i gang en omfattende hvitvaskingsprosess for å forsøke å skjule hvor utbyttet har havnet.

– Å hvitvaske fem milliarder kroner i kryptovaluta er en stor operasjon fra de kriminelle, som vil pågå over tid. Vi vil følge dette pengesporet for å beslaglegge mest mulig av dette utbyttet, sier sjefen for Økokrim, Pål K. Lønseth, til NRK.

