Partiet De Kristne (PDK) mener radikal kjønnsteori har blitt implementert i det norske lovverket. De mener tankesettet i denne angivelige ideologien er skadelig for individ og samfunn.

I partiets landsmøte-resolusjoner 2022 hevder de at det både for samfunnsutviklingen og rettssikkerheten er avgjørende at den radikale kjønnsteorien, med begreper som seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet, fjernes fra norsk lovverk.

De vil at barn og unge må beskyttes fra såkalt forvirring og identitetskrise som den radikale kjønnsideologien i skole og samfunn angivelig fører med seg. PDK vil ta «rosa kompetanse» ut av barnehage og skole, og vil også avvikle praksisen med å gi unge mennesker kjønnskorrigerende og livsvarig medikamentell behandling.

Videre i sitt program skriver PDK at de vil gjøre noe med identitetskrisen som de påstår preger en stadig voksende del av befolkningen i dag. De vil undersøke de bakenforliggende årsakene til den etter sigende voksende og høye forekomsten av kjønnsinkongruens i dagens barne- og ungdomsgenerasjon.

«Partiet De kristne vil at barn skal ha mulighet til å vokse opp uten bekymring om sitt eget kjønn. De vil ikke at barn skal komme hjem fra skole og barnehage og lure på om de blir mann eller dame når de blir voksne», står det i en av resolusjonene. Og videre:

«PDK vil også at foreningen FRI sin tilgang til kjønnsforvirrende undervisning i skole og barnehage skal opphøre. Barn må få være barn uten tanke på kjønn … Uttrykk som ‘kjønnsmangfold, du kan velge hvilket kjønn du vil være’ og ‘født i feil kropp’, skal ikke prentes inn i barna våre. … Lek og læring skal ha fokus i skolen.»

Skolene feirer Pride

NRK skriver at rekordmange ønsker å bannlyse bøker i USA – klagene rammer først og fremst ungdomsbøker med LHBTQ-innhold.

– Etter PDKs oppfatning er ikke aksjonene i USA mot LHBTIQ-litteratur først og fremst et uttrykk for et ønske om å bannlyse bøker, men et forsøk fra foreldre på å ta tilbake kontrollen over hva barn skal påvirkes av. Denne litteraturen formidler en normløshet og forståelse av kjønn som strider både mot en klassisk forståelse av samliv og vitenskapelig forståelse av kjønn, sier Kjell Skartveit i PDK til Resett.

Skartveit (55) er også forfatter av boken «Normløst – hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge».

Skartveit mener at det er all grunn til å tro at det også i Norge er mange som kjenner på den samme avmakten som foreldre i USA, men som ikke våger å si noe ettersom de får liten støtte fra politikere, presse og kirke. Hva skal de gjøre, når skolene feirer Pride og det ikke er et pedagogisk alternativ der de bor? spør han.

– Vi er også kommet i den situasjon at det for mange er vanskelig å være i opposisjon til den ideologiske utviklingen vi er vitne til. Man kan risikere både jobb og karriere dersom en våger å heve stemmen, hevder Skartveit.

– I dag er det bare PDK som våger å ta den politiske kampen mot en ideologisk retning som er langt mer autoritær enn det andre partier liker å snakke om.

