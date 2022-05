annonse

Eurovision-favorittene Kalush Orchestra fra Ukraina ble møtt med stående applaus i den første semifinalen i kveld.

Bandet, frontet av rapper Oleh Psiuk, var nummer sju på scenen i Pala Olimpico.

Ukraina gikk rett til topps på listene etter den russiske invasjonen i slutten av februar og har ligget der siden.

– Vi er her for å vise at ukrainsk musikk og ukrainsk kultur lever. Det er forsøk på å ødelegge ukrainsk kultur, men vi viser at ukrainsk kultur er vakker og levende, sa Psiuk til NTB under åpningsseremonien i helgen.

