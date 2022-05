annonse

Leverandører utnytter situasjonen i verden for å øke prisene mer enn nødvendig, mener toppsjefen for lavpriskjeden Normal og toppsjefen for Coop i Danmark.

For tiden opplever folk og næringsliv rekordhøye prisnivåer på både strøm, bensin og gass. Grunnet krigen i Ukraina og Kinas nullsmittestrategi for covid-19 er det også forsyningsproblemer verden over.

Dagligvarekjeden Coop i Danmark og den danske billigkjeden Normal mener imidlertid at leverandører utnytter situasjonen for å presse prisene opp, og da mer enn det situasjonen skulle tilsi.

– Det er dessverre kommet et mantra om at alt stiger, og at man alene kan henvise til hvordan verdenssituasjonen ser ut akkurat nå. Men det biter vi altså bare ikke på, sier han til danske Børsen.

– Vi møter ofte leverandører som presenterer oss for prisstigninger de ikke kan argumentere saklig for. Det er veldig problematisk, hvis prisstigninger gjennomføres uten at det har hold i virkeligheten. Det er usaklig, fortsetter han.

Konserndirektøren i den danske delen av Coop, Per Thaud, sier seg enig med Normal-sjefen.

– Vi opplever også at det er noen leverandører som legger for mye på. De tenker at de kan helgardere seg, sier han.

I en e-post til Dagbladet Børsen skriver kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, at leverandørene selv må svare for seg når det kommer til prisøkningen. Han vil altså ikke støtte sine danske kolleger.

