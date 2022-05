annonse

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil se på nye tiltak for å få bedre maktbalanse, bedre utvalg og lavere priser i dagligvaremarkedet.

– Det er for få aktører, og det er for vanskelig for nye utfordrere å etablere seg. Derfor vil vi se på flere tiltak som skal bidra til bedre utvalg og lavere priser for forbrukerne, sier Vestre i en pressemelding.

Et av tiltakene går ut på å gi nye aktører tilgang til attraktive butikklokaler. Regjeringen mener eiendomsselskaper med tilknytning til de store dagligvarekjedene knytter bestemmelser til eiendommer for å hindre at konkurrenter etablerer seg.

– Derfor vil jeg allerede før sommeren sende et forslag på høring om å regulere dagligvarekjedenes bruk av slike ordninger, sier næringsministeren.

Vil utrede

Dessuten vil Vestre ha en utredning rundt egne merkevarer (EMV) i bransjen. Han mener det er omstridt hvorvidt EMV har flest positive eller negative virkninger på konkurransen, og dermed priser, utvalg og innovasjon i verdikjeden for mat.

– Det er viktig å vurdere hvilken virkning EMV har på konkurransesituasjonen, prisene og utvalget, før vi vurderer eventuelle reguleringer, mener han.

Vestre fremhever forskjellene i prisene fra den enkelte leverandør til de forskjellige dagligvarekjedene. Her har det blitt foreslått begrensninger eller forbud mot forskjeller i innkjøpspriser.

– Å forby prisdifferensiering er et radikalt tiltak og kan få negative konsekvenser for matvareprisene. Derfor er det viktig at vi vurderer mulige tiltak nøye, sier statsråden, som også foreslår å gi Konkurransetilsynet flere verktøy for å håndheve regelverket og sørge for sunn konkurranse.

