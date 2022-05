annonse

annonse

Microsoft-grunnlegger og filantrop Bill Gates har fått påvist covid-19.

– Jeg opplever milde symptomer og følger ekspertenes råd ved å isolere meg til jeg er frisk igjen, skriver milliardæren på Twitter.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.

— Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022