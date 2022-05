annonse

Kevin De Bruyne scoret fire mål da Manchester City tok et nytt kjempesteg mot seriegull. Etter det tredje leverte han en hilsen til Erling Braut Haaland.

Dagen etter at City fikk på plass avtalen om kjøp av den norske superspissen tok De Bruyne i 5-1-seieren over Wolverhampton fram iallfall en del av Haalands mest kjente målgest, som han brukte i en mesterligakamp mot Paris Saint-Germain. Det var en måte å ønske nordmannen velkommen og samtidig minne ham om at det allerede er skarpe målscorere i klubben.

Belgieren, som etter rapportene får konkurranse om å være klubbens best betalte, er mest kjent for sine lekre assist. Onsdag viste han fram avslutningene og senket Wolverhampton nesten alene. På tampen var han også nær sin femte scoring, men skjøt i stolpen.

Det første målet kom før det var spilt sju minutter. Oleksander Zintsjenko nikket et klareringsspark fra keeper José Sa tilbake i hjemmelagets sone. De Bruyne vippet ballen fram til Bernardo Silva og startet på løp. Han fikk ballen tilbake i rett øyeblikk, tok den inn i boksen og scoret i lengste hjørne.

Hjemmelaget slo tilbake med en flott kontring. Etter brudd i egen 16-meter ble ballen spilt langt opp på Raúl Jiménez, og han førte den i høyt tempo mot et City-forsvar som slet med å komme på plass. Han spilte ut til Pedro Neto på venstrekanten og gikk selv på et løp som dro forsvarerne for langt inn. Neto spilte ballen inn bak dem, og der kom Leander Dendoncker, som scoret.

Fort gjort

Wolves-gleden varte bare noen minutter. Etter et City-angrep i mange trekk slo De Bruyne en bakromspasning mot Raheem Sterling. Keeper nådde ballen først, men slo den rett ut til De Bruyne, som banket den i nettaket via målvakten.

I det 24. minutt ble kampen punktert. Sterling fikk et innkast, men gikk over ende i en duell. De Bruyne plukket opp ballen og satte fart mot hjertet av forsvaret før han med venstrebeinet skrudde ballen i hjørnet.

Med hendene kopierte han Haalands gest fra CL-kampen mot PSG for drøyt to år siden.

Overtak

Etter en time la De Bruyne også på til 4-1. Han spilte fram Phil Foden på venstresiden. Innlegget ble halvklarert, og belgieren satte ballen i mål.

Litt etter holdt han også på å få en assist, men Foden skjøt i stolpen. I stedet var det Sterling som fastsatte resultatet etter forarbeid av innbytter Jack Grealish og João Cancelo.

City er tre poeng foran Liverpool når begge lag har to seriekamper igjen, og har nå også sju plussmål flere enn Jürgen Klopps menn. Alt tyder på at det vil være den engelske seriemesteren Haaland i sommer slutter seg til.

