Lobbyister som har vært stortingsrepresentanter, kan miste sitt livslange adgangskort til stortingsbygningen.

Flere av partiene på Stortinget vil se nærmere på ordningen, skriver VG.

Når du er ferdig som stortingsrepresentant har du fri tilgang til stortingsbygningen livet ut. Det betyr at stortingsrepresentanter som blir lobbyister, har fri tilgang til å gå ut og inn av Stortinget.

Men nå vil både Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Venstre vurdere ordningen.

– Jeg tenker at det å ha tilgang til Stortinget som tidligere stortingsrepresentant er en ordning som ikke skal knyttes til nye jobber, men som skal bidra til kontinuitet. De skal kunne ha kontakt med det politiske miljøet i etterkant, men ikke for eget arbeids skyld, men for Stortingets arbeids skyld, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Både Venstres fraksjonsleder i næringskomiteen på Stortinget, Alfred Bjørlo og Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener ordningen bør vurderes. Det samme gjør Kari Henriksen, som utgjør Aps fraksjon av Stortingets presidentskap sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani.

– Vi vil vurdere om man kan lage et skille mellom at de går fritt når de besøker sin gamle arbeidsplass på egen kjøl og at de må operere som andre besøkende når de er på oppdrag fra en oppdragsgiver, sier hun.

