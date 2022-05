annonse

Alexander Sørloth er ønsket av Besiktas, og også Fenerbahçe skal være svært interessert. Ifølge tyrkiske medier i dag ventes trønderens agent til Istanbul denne uken.

Avisene Fanatik og Milliyet er to av flere medier som onsdag hevder å ha kilder på at Besiktas og Fenerbahçe jobber intenst med å kartlegge muligheten for en Sørloth-overgang etter inneværende sesong.

Den norske landslagsspissen har vært utlånt fra tyske Leipzig til Real Sociedad denne sesongen. Den spanske klubben har en kjøpsopsjon på Sørloth, og det er ikke kjent om de vil benytte seg av denne.

Samtidig er det stor interesse for 26-åringen i Tyrkia.

Besiktas-sportsdirektør Ceyhun Kazan har i flere intervjuer bekreftet interessen for Sørloth. Også klubbens trener Valerien Ismael har snakket varmt om trønderen som ble en megahit i tyrkisk fotball da han spilte for Trabzonspor i 2019/20-sesongen.

Fanatik skriver i dag at Besiktas håper å ta et skritt i retning en Sørloth-retur til tyrkisk fotball denne uken. Ifølge avisen er Sørloth-agent Morten Wivestad ventet til Istanbul for å ha samtaler med klubben.

Samtidig melder Milliyet at også Fenerbahçe skal i samtaler med Wivestad.

