– Vi ønsker å skape forståelse for folk med ulik legning.

Hvert år deles en skolesekk ut til førsteklassinger rundt om i landet. Sekken har mange steder hatt bilde av en varseltrekant. I år har man lagt til regnbuefarger, som i Pride-flagget, i trekanten på sekkene som deles ut i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Styremedlem i Alta KrF, Karin Arnesen Hamnevoll reagerer på dette.

– Jeg syns at sekken skal være fri for politiske symboler, og la ungene være unger, sier hun, ifølge TV 2.

Hamnevoll understreker at barn absolutt bør lære om inkludering og mangfold, men hun mener at regnbueflagget har blitt et symbol for Foreningen FRI.

FRI: Positivt

Leder for Foreningen FRI, Inge Alexander Gjestvang, er positiv til regnbuefargene på skolesekkene.

– Det er jo et tydelig symbol på hvilke verdier som ligger til grunn for undervisningen. I opplæringsloven står det at skolen skal åpne dører mot fremtiden og verden, og det å legge til rette for mangfold og inkludering allerede fra dag én syns jeg er veldig positivt – i den grad det valget er basert på dette, sier han.

Bakgrunnen for valget av sekken var imidlertid todelt, ifølge fylkesordfører i Troms og Finnmark, Tarjei Jensen Bech (Ap). Fylkeskommunen ønsker både å bruke regnbuen som et symbol på at alt går bra etter covid-19, og de ønsker å skape forståelse for folk med ulik legning. Bech mener saken er storm i et vannglass. KrF karakteriserer fylkesordførerens utsagn som «maktarroganse».

