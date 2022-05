annonse

Fransk journalist hevder Eric Zemmour målbærer Frankrikes oppvåkning.

Laure Mandeville er journalist i Frankrikes svar på Aftenposten, Le Figaro, og har nylig gitt ut boken Vestens opprørere, som analyserer «fenomenet Zemmour» og vestlig nasjonalpopulisme.

I et intervju med Figaro Magazine deler Mandeville sine perspektiver på Zemmours valgkamp og Frankrikes tilstand.

– Jeg vet ikke hvor lenge Eric Zemmour blir værende i politikken. Men det jeg er overbevist om, er at håpet og den svært reelle entusiasmen han vekket, er uttrykk for et dypt folkelig opprør som er langt unna å være en boble. Dette opprøret leter desperat etter en leder, og så i ham et mulig redskap for deres krav om styrking av nasjonale rammer, som beskyttelse mot globaliseringens kraftige vinder. Eric Zemmour vekket en fransk patriotisme som både er gjennomtenkt og emosjonell, som ikke lenger våget å uttrykke seg åpent av frykt for å bli kvalifisert som rasistisk og farlig nasjonalisme. Episoden med den aldrende soldaten som gråtende forærte ham sine krigsdekorasjoner under et møte, er ikke anekdotisk, sier hun.

– En stadig større andel av det franske folket frykter at Frankrike kan forsvinne som sivilisasjon hvis masseinnvandringen ikke stoppes og man finner løsninger på problemene med islamisering og manglende integrering, sier Laure Mandeville.

Laure Mandeville forteller at zemmouret er et fransk uttrykk for en pan-vestlig bevegelse der europeiske folkeslag reiser seg mot globalisme og multikulturalisme som deres eliter har pådyttet dem.

Mandeville ser mange likheter mellom det zemmouristiske og det trumpistiske opprøret: anti-globalisering, anti-immigrasjon, et konservativt credo, forsvar for det kristne Vesten, mistro mot islam og et ønske om realisme i utenrikspolitikken.

Selv om Zemmours og Trumps personligheter er svært ulike – Trump er en røff rikmannssønn mens Zemmour er en kultivert intellektuell fra en fattig familie – ser hun også likhetstrekk mellom de to mennene; en ubøyelig karakter og evnen til å uttrykke det folket tenker. Begge er også allergiske mot radikal kjønnsideologi, har et macho syn på relasjonen mellom menn og kvinner og et hobbesiansk verdensbilde fundert på styrkeforhold.

– Deres fascinasjon for sterke menn, uttrykt gjennom deres foruroligende beundring for Vladimir Putin, er et annet slående fellestrekk, sier hun.

Krigen ødela for Zemmour

– Etter å ha gjentatt i årevis at Putin er en stor patriot, sågar et forbilde som Frankrike burde la seg inspirere av for å få orden på landet, blir Zemmour hardt rammet. Hans for svake fordømmelse av krigen, hans manglende vilje til å karakterisere Putin som en diktator og hans insistering på Vestens ansvar, istedenfor å ta mål av Putins brutale imperialisme og farene ved russisk makt basert på vold og løgn, frembragte, tror jeg, stor tvil hos borgerskapet som hadde støttet ham frem til da. … Hans mangel på empati med ukrainske flyktninger, hvis nærvær han anså som lite opportunt for Frankrike, sjokkerte også mye.

Vestens oppvåkning

Mandeville anser nasjonalpopulismen som et vitnesbyrd om folkenes instinktive vilje til å forhindre nasjonenes oppløsning når de stilles overfor sterke transnasjonale krefter som svekker nasjonalstatene og middelklassen, som utgjør demokratiske nasjoners sjel.

– Er kampen ubønnhørlig tapt på forhånd? Jeg håper ikke det. Idealet er at de populistiske partienes krav litt etter litt siver inn i de herskende eliters refleksjoner, at disse partiene bidrar til løsninger på problemene de påpeker. Men hvis elitene viser seg ute av stand til å ordne opp, kan vi forvente det Yascha Mounk kaller «kompleks borgerkrig». Jeg frykter en økning av innfløkte identitetsbaserte spenninger, et scenario der kravene radikaliseres, en glideflukt mot en form for rasialisering og forverring av de subnasjonale konfliktene, hvis det nasjonale nivået svekkes; kort sagt, en simultan svekkelse av demokratiet og nasjonen hvis de herskende eliter mislykkes med å integrere de nåværende opprørene i landskapet.

Hun påpeker at Bidens presidentskap på ingen måte har normalisert situasjonen i USA.

– Der har en veritabel mental og politisk løsrivelse av en del av Trump-leiren kommet til syne, på bakteppe av en radikalisering av den identitære woke venstresiden. Et Amerika splittet i to, som ikke lenger snakker med hverandre og ikke lenger stoler på hverandre har hardnet i en tilstand av lunken borgerkrig. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå et slikt scenario i Frankrike.

