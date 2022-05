annonse

annonse

Generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp påstår at regjeringens planer om å bruke bistand i eget land vekker oppsikt ute i Europa.

Regjeringen har åpnet for å bruke bistandsmidler i Norge, på å sikre gode levekår for ukrainske flyktninger her i landet. Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp ber nå SV om å stoppe planene i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

– Det er forskrekkelse som preger reaksjonene over at Norge, som profitterer grovt på denne krigen gjennom økte olje- og gassinntekter, skal finansiere sin egen innsats i Norge for flyktningene i Ukraina ved å kutte i innsatsen for fattige land andre steder i verden. De rister på hodet av Norge ute i Europa, sier Høybråten til Dagsavisen.

annonse

– Det er stor bekymring for at land etter land reelt sett kutter i bistanden og gjør sitt eget land til hovedmottager av egen bistand. Sverige blir sannsynligvis nå den største mottageren av svensk bistand, mens Norge nå kan bli største mottager av sin bistand. Det kler ikke Norge, fastslår han.

– Regningen sendes til Afrika eller Midtøsten

Nå håper Høybråten at SV vil stoppe et potensielt kutt i bistand.

annonse

– Norge har nå innført krisepakke etter krisepakke på pandemi og strømkrise og så videre, uten å foreslå inndekning på vedtatt budsjett. Pakke etter pakke er blitt finansiert ved å øke bruken av oljepenger. Men når det så kommer en krisepakke til flyktningene fra Ukraina, så skal regningen sendes til Afrika eller Midtøsten eller andre steder hvor Norge gjør en innsats på bistand, sier Høybråten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474