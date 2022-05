annonse

Det diskuteres heftig i flere norske byer om man bør få lov til å bære utenlandske flagg på Norges grunnlovsdag 17. mai.

17. mai nærmer seg, og i den forbindelse kommer nok en debatt om hvilke flagg man skal få lov til å bære denne dagen.

De siste årene har mange argumentert for å bære blant annet Pride-flagg og pakistanske flagg. Noe som har ført til kraftige reaksjoner.

«Feirer mangfold»

Nå er diskusjonen i gang flere steder i Norge. Noen ønsker å bære det ukrainske flagget, for å vise solidaritet med det krigsherjede landet, som er invadert av Putins Russland.

I Sarpsborg sier Ap-ordfører Sindre Martinsen-Evje til Sarpsborg Arbeiderblad at nordmenn må være «varme og rause», og la folk bære andre flagg enn det norske.

Avisen har intervjuet personer på gaten. Noen mener den norske nasjonaldagen er en «kulturfeiring», og at man feirer «mangfold».

– Flagget representerer mer enn Norge. Det er også en kulturell feiring. Samfunnet er mer sammensatt i dag og da bør vi kunne feire at vi er multikulturelle selv om man bor i Norge, sier en person.

Sarpsborg Arbeiderblad har valgt å ikke legge ut saken på sin egen Facebook-side.

– Unødvendig

Vi beveger oss til Valdres.

Ifølge lokalavisen «koker debatten» om utenlandske flagg i 17. mai-toget. Også her argumenteres det for å bære ukrainske flagg.

Avisa Valdres har i motsetning til lokalavisen i Sarpsborg valgt å legge ut saken for kommentering på Facebook. Der har kommentarene strømmet inn, og de aller fleste ønsker å kun se norske flagg på 17. mai.

– Helt unødvendig diskusjon. Hvem kommer egentlig på slikt? Det er NORGES NASJONALDAG, skriver en kvinne.

– Kan jeg vifte med et russisk flagg? Eller risikerer jeg å bli slått ned av «alle flagg skal med»-mafiaen, spør en annen.

– En fornærmelse

Debatten går også heftig for seg i Lofoten.

Kommunens tidligere overlege, Mortein Bain, sier til Lofotposten at han vil se ukrainske flagg i barnetoget.

– 17. mai er en dag vi feirer vår frihet, og er det et land som nå er i fare for å miste sin frihet – så er det Ukraina. Jeg har forståelse for at noen kan tenke at et 17. mai-tog ikke er rette forumet for en markering, men jeg mener det er passende å kunne vise solidaritet akkurat her, sier Bain til Lofotposten.

Han møter imidlertid motstand av medlem i 17. mai-komiteen i Svolvær, Thorvardur Gunnlaugsson.

– Når det gjelder 17. mai så er det Norges nasjonaldag og det er ikke plass til noen andre flagg i barnetoget. Det er en fornærmelse mot nasjonaldagen, sier Gunnlaugsson til lokalavisen.

Lofotposten skriver også at det har vært et voldsomt engasjement på Facebook i flaggdebatten, med over 800 kommentarer på saken om Mortein Bain, som ønsker å se ukrainske flagg.

Resett har sjekket innlegget på Facebook og det er nå skrevet 1800 kommentarer.

De fleste reaksjonene er med et sint ansikt.

– 17. mai er Norges nasjonaldag og det er den som feires! Ukraina kan feires en annen dag, skriver en person.

