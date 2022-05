annonse

En intern rapport om Fornebubanen peker på organisering og ledelse som en av årsakene til kostnadssprekken.

Oslo kommune sliter med å samarbeide internt om Fornebubanen, byrådet mangler erfaring med så store prosjekter, og det er dermed fare for at nøkkelpersonell forsvinner, skriver Aftenposten.

Aftenposten, andre medier og til og med bystyret har blitt nektet innsyn i store deler av rapporten, selv om den ble kjent i begynnelsen av april.

48 hemmeligstemplede sider er imidlertid nå tilgjengelige, og de kaster et nytt lys over situasjonen.

«Prosjektet har undervurdert usikkerhet knyttet til organisering og ledelse», heter det blant annet.

Det er konsulentselskapet Dovre som har stått bak rapporten.

Dovre mener at Fornebubanen i sine tidligere estimater ikke hadde tatt nok høyde for at dårlige beslutninger kan koste dyrt, og mener at markedsusikkerhet og prosjektledelse og -styring alene har bidratt til nærmere 50 prosent av de forventede tilleggene.

I de nye beregningene er dette lagt inn, og det er en av de viktigste årsakene til at prislappen har økt kraftig.

– Vi oppfatter dette som konstruktive innspill. Vi har ingen grunn til å være uenige i deres vurdering, sier direktør Irene S. Måsøval i Fornebubanen.

