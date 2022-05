annonse

Peter Dvergsdal har behandlet 4 000 covid 19-pasienter. Nå risikerer han å miste legelisensen etter advarsel fra Helsetilsynet.

Legen har blitt intervjuet av Hemali.no.

De skriver at Helsetilsynet har sendt Dvergsdal et brev der det står at han kan ha «brutt helsepersonellovens paragraf 4 om forsvarlighet».

Advarselen kommer etter at Dvergsdal i et VG-intervju (bak betalingsmur) i desember 2021 fortalte at legekontoret hans ble nedringt av pasienter som ville komme til behandling.

79-åringen skal ha behandlet flere tusen covid 19-pasienter med medisinen favipiravir. Han langer nå ut mot myndighetene og mener flere av hans pasienter ville dødd om de ikke fikk medisinen han ga dem.

– At jeg kanskje må slutte som lege er ikke poenget, det er ikke vi som er skadelidende. At makthavere rotter seg sammen og at pasienter dør av konsekvensene, det er poenget. Av de 4 000 pasientene jeg har behandlet for covid-19, ville statistisk 40 av dem ha dødd uten behandling. Kunnskapen om betydningen av vitamin D og substansen favipiravir er ikke-kunnskap. Det er en skandale som grenser mot mord, mener Dvergsdal.

Suksess i India

Resett intervjuet Dvergsdal for ett år siden om den alternative covid-medisinen ivermectin.

Han fortalte Resett at han opplevde aktiv motarbeiding av Legemiddelverket da han igangsatte behandling med medikamentet Faviparavir (FabiFlu) mot covid-19. Han uttalte at medikamentet ble brukt med stor suksess i India, og som ivermectin har det generelle kvaliteter mot virussykdommer.

– I India behandler man millioner etter samme prinsippene. 5 millioner har fått FabiFlu. De har en dødelighet som er en fjerdelel av det den var i Storbritannia, selv om det i India er mange som er bare litt syke som ikke blir registrert. Det er ikke meldt om noen som har dødd eller hatt alvorlige bivirkninger av FabiFlu i India, sa Dvergsdal til Resett.

Kritiserer media

I intervjuet med Hemali sier legen at han reagerte da «all informasjon om god behandling var sperret» for allmennheten.

Han fikk med seg Frp-politiker Carl I. Hagen i et forsøk på å få ut informasjon. De to prøvde å kontakte norske medier med leserinnlegg, uten å få dem på trykk.

– Media sluttet å formidle om velprøvde, trygge, effektive legemidler mot virus. Jeg sendte inn innlegg om det, de ble avvist. I stedet så jeg våren 2021 oppslaget fra elleve leger om behandling av korona, uten at de nevnte favipiravir. I et innlegg spurte jeg hvordan elleve overleger kunne glemme verdens mest brukte virusmedisin. Carl I. Hagen var med meg, han skrev klager, men vi slapp ikke til i media og ingen politikere reagerte.

Hemali skriver at medisinen Favipiravir kom til norske apotek i 2020 med produktnavnet Fabiflu.

Dvergsdal mener mediene har bidratt til å holde medisinen skjult for allmennheten.

– Jeg forstod at det hos makt og media var en taus enighet om at denne informasjonen ikke skulle ut. Jeg var isolert, men det er jeg vant til. I gamle dager var det de unge som var revolusjonære, nå er det vi gamle, vi har mindre å miste, sier han.

Dvergsdal sier han ikke er redd for å miste legelisenen, men reagerer kraftig på hvordan Helsemyndighetene forsøker å kneble ham.

– Hva Helsetilsynet skriver i sin advarsel, er ikke interessant, det er handlingene som gjelder. Dette er knebling, og befolkningen vet det ikke. Om jeg hadde hatt midler, kunne jeg bevist at vi kan redde liv ved å legge ned FHI og legemiddelverket. De er byråkratiske organ som står i veien for fornuften. Likevel har jeg håp om at fornuften skal rokke ved makteliten. Og det er et privilegium å leve i et land der en ikke blir drept fordi en sparker oppover, sier Dvergsdal til Hemali.

