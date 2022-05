annonse

Sahra Wagenknecht fra det tyske demokratiske sosialistpartiet Die Linke, har i sin siste bok konfrontert det nye «livsstilsvenstre».

Tilhengerne vil ofte beskrive seg selv som venstreliberale, men det er ikke opptatt av arbeiderklasse og sosiale problemer. For dem er det livsstil, forbruksvaner og moralske holdninger. Livsstilsvenstre er kosmopolitter og «proeuropeiske». De bryr seg om klimaet og støtter frigjøring, innvandring og seksuelle minoriteter. Nasjonalstaten er avleggs og de føler seg som verdensborgere, skriver Klassekampen.

Boken er tidligere anmeldt i Resett av Pål Veiden.

«Kultursynet» deres er urbant, kosmopolitisk, proeuropeisk, for globalisering, for innvandring, for identitetspolitikk, mener Wagenknecht. Alle fordelene har endt opp hos akademiske og intellektuelle middelklassen i storbyene. Livsstilsvenstre har vendt ryggen til arbeiderklassen, de forakter dem og deres verdier. Men likevel taler de på vegne av dem.

De som kritiserer innvandring er en forkledd nazist, det sammen gjelder de som har nasjonalfølelse og ikke vil overføre mer og mer makt til udemokratiske institusjoner som EU. De som kritiserer høyere drivstoff- og strømpriser, er klimafornektere, og så videre.

– Enig i omtrent hele analysen

– Det er mulig beskrivelsen passer enda bedre i Tyskland, men jeg syns den er svært relevant også for Norge. Jeg er enig i omtrent hele analysen som blir beskrevet over, sier Halvor Fosli til Resett.

Fosli er forfatter og sosiolog, han sier at når FrP og Rødt har funnet sammen i Stortinget i flere saker i vinter, baserer seg på at begge tar avstand fra livsstilsvenstre og fokuserer mye mer på sosial rettferdighet, selv om partiene er svært ulike på andre politikkfelt.

– At MDG og SV står sterkt i indre Oslo øst skyldes da at det knapt er noen i arbeiderklassen igjen i det som var et viktig kraftsentrum for norsk arbeiderbevegelse, folk som jobbet i industrien langs Akerselva og bodde i gråbeingårdene med utedo og trange, kalde leiligheter.

