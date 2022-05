annonse

Organisasjonen Nei til EU skriver i en pressemelding at de tar avstand fra Steigan.no «fordi nettstedet sprer konspirasjonsteorier, vaksinedesinformasjon, antisemittisme og unnskyldninger for Russlands invasjon av Ukraina.»

Nei til EU oppfordrer i pressemeldingen tillitsvalgte til å avvikle sine eierinteresser i Mot Dag AS og til å ikke skrive for steigan.no.

Etter at Nei til EU gikk offentlig ut med sitt syn på steigan.no skal mange medlemmer ha varslet at de vil melde seg ut av organisasjonen og debatten om nettstedet raser nå på sosiale medier.

Nei til EU skriver også at de lenge har hatt en praksis hvor de ikke videreformidler artikler fra steigan.no og andre nettsteder med useriøst innhold og at de høsten 2020 tok en beslutning om å kreve at steigan.no fjerner alt av innhold som kom fra Nei til EU, og å nekte nettstedet å bruke organisasjonens innhold.

I strid med Nei til EUs verdigrunnlag

Begrunnelsen fra Nei til Eu var at innholdet på nettstedet er i strid med organisasjonens verdigrunnlag. Nei til EU innrømmer at de ikke kan nekte nettstedet å sitere fra organisasjonens stoff, men sier de ikke ønsker å gi dem tillatelse til å bruke stoff de har produsert utover sitatretten.

Når det gjelder Russlands invasjon av Ukraina, viser Nei til EU til disse artiklene og uttalelsene, som uttrykker Nei til EUs syn:

Nei til EU skriver videre at de kjemper for å forsvare folkestyre og suverenitet, at det er absolutte rettigheter, at de står i solidaritet med det ukrainske folk og at Russlands invasjon ikke kan bortforklares.

Medlemskap er uforenlig med enhver rasistisk aktivitet eller argumentasjon

Avslutningsvis skriver Nei til EU at organisasjonen styres etter vedtekter og bærebjelker og at det av vedtektene blant annet fremgår at «Medlemskap er uforenlig med enhver rasistisk aktivitet eller argumentasjon» og at «medlemmene verken representerer eller forplikter de organisasjonene der de har vært eller er aktive».

Nei til EUs bærebjelker og vedtekter er bindende for alle medlemmer, organisasjonsledd og tillitsvalgte.

