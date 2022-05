annonse

I Sandefjord gikk motdemonstranter til angrep på politiet da SIAN holdt markering. De viste ingen respekt, noe som bekymrer politiet.

– Jeg er bekymret for at angrepene mot politiet i Sverige også kan skje mot politiet i Norge, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund (PF) til Politiforum.

Skatvold trekker frem at vi har sett voldelige tendenser mot politiet også i Norge, og trekker frem SIAN-demonstrasjonene i politidistriktene Oslo, Agder og Sør-Øst. Her kastet motdemonstrantene blant annet gjenstander mot politiet og politibiler.

– Politidistriktene rapporterer da om at det hadde blitt en tøffere stemning. I Sverige rapporterer politiet også om at motdemonstrantene helt bevisst forsøker å provosere politiet til å gjøre feil, som så filmes. I etterkant kan de «ta» politiet på feilen. Dette er heller ikke et ukjent fenomen i Norge, forteller hun.

Hun er også bekymret for at politiet blir fremstilt som at de forsvarer budskapet til den eller de som holder demonstrasjonen.

– Vår jobb er å forsvare ytringsfriheten, understreker PF-lederen.

Hun presiserer videre at politiet må gjøre det, selv om man personlig kan være uenig i budskapet.

Må slås veldig hardt ned på

– Ja, Frp er bekymret for den utviklingen vi ser i Sverige, men også i Norge, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter i kommunalkomitéen i Stortinget og er Frps innvandringspolitiske talsperson.

– Vi ser at kriminelle pøbler i langt større grad går til angrep på politiet og helsepersonell. Det er totalt uakseptabelt og må slås veldig hardt ned på. Straffenivået for slike angrep bør økes og det må prioriteres å få straffeforfulgt dette, sier han.

