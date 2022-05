annonse

annonse Kristian Valen er tiltalt og må møte i retten etter at politiet fant våpen i hjemmet hans. Artisten sier tiltalen har mange faktafeil, men at det dessverre ender med rettssak. Tiltalen mot Valen gjelder våpenfunn fra februar 2020 og VG skriver at politiet fant et halvautomatisk gevær, som ifølge tiltalen ikke var registrert.

Politiet krever i tillegg inndragelse av minst 34 våpen fra Valen og henviser til straffelovens paragraf 70 om at det er «nærliggende fare for at den vil bli gjort til gjenstand for eller brukt ved en straffbar handling».