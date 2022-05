annonse

Det er bystyremedlem Sofia Rana (39) som har krevd på Twitter at arrangementet «Bokbad: Fridtjof Nansen: A book for the Young» blir avlyst fordi hun oppfatter arrangørene som «identitære».

Arrangøren har tidligere vært involvert i å invitere østerrikeren Martin Sellner til Oslo, den gang på Eldorado bokhandel.

– Anbefaler folk å sende oppfordring til Litteraturhuset om å være mer kritiske til hvem de tillater å bruke sine lokaler. Kan ikke ha noe av [at] identitære arrangerer boklansering på Litteraturhuset. Dette er de som sto bak da Ekte Nyheter inviterte Martin Sellner til Eldorado i 2017, skriver Rana på Twitter.

Sofia Rana var 4. kandidat på stortingslisten til Rødt i 2021. Hun er også leder for «antirasistisk utvalg» i partiet, bystyrerepresentant i Oslo og medlem av byutviklingsutvalget, kan man lese på Rødts hjemmesider.

I spiss for det omstridte arrangementet er Tore Rasmussen. Han har startet forlaget Legatum Publishing. Og deres første bok er nettopp en reprint av ungdomsboken «Fridtjof Nansen A Book for the Young». Med seg har han Bjørn Christian Rødal.

Begge to har en omstridt fortid. Rasmussen er nektet adgang til Storbritannia og Rødal har vært nestleder i partiet Alliansen, men trakk seg i 2018.

Resett har snakket med den nyslåtte forleggeren Tore Rasmussen.

– Hva sier du til anklagene om at dere er identitære?

– Det er et godt eksempel på at ytre venstre ikke vil diskutere sak, men heller ønsker å sette merkelapper på meningsmotstandere, i et forsøk på dehumanisering. Vanligvis bruker de ord som rasist, nazist eller nyfascist, men hun innså kanskje det det ville bli for søkt, selv for hennes publikum, skriver Rasmussen i en e-post til Resett.

Rasmussen omtaler det som en «hedersbetegnelse» å bli omtalt slik.

– Identitær er tydeligvis et fy-ord for Sofia Rana, for meg er det en hedersbetegnelse , sier han.

– Har Litteraturhuset bedt dere avlyse eller flytte arrangementet?

– Nei, heldigvis forstår de at det ikke er kommunister som bestemmer hvem som har forsamlings- og ytringsfrihet her i landet. Arrangementet går som planlagt.

– Hva dreier boken seg om?

– Boken er samtidsberetning om Fridtjof Nansens tidlige liv og virke. Den tar oss gjennom Nansens formative år, eventyret på ski over Grønland og helt opp til den berømte nordpolekspedisjonen med skipet Fram. Slik jeg forstår det så protesterer ikke Rana mot boken i seg selv, men at Rødal er involvert og at den er utgitt på mitt forlag.

Resett har kontaktet Sofia Rana for å høre om hun kan utdype hva hun legger i begrepet identitær, om hun har hørt noe fra Litteraturhuset og om hun vil forfølge saken videre. Men hun har så langt ikke besvart våre henvendelser.

