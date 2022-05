annonse

Nordea mener det ser lyst ut for norsk økonomi. Arbeidsledigheten nærmer seg historisk lave nivåer, og årslønnsveksten kan bli den sterkeste på lang tid.

– Dagens situasjon i norsk økonomi er at til tross for mye krise og uro, går økonomien sjeldent godt. Arbeidsledigheten er kommet mye ned og er lavere enn før pandemien. Vi nærmer oss de rekordlave nivåer vi hadde før finanskrisen, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til Nettavisen.

Dette til tross går renten opp, Norges Bank har varslet ytterligere syv renteøkninger innen utgangen av 2023. Prisveksten øker også, og mange husholdninger har måttet håndtere svært høye energipriser i fjor høst, og gjennom vinteren og våren i år. Men det har likevel gått bedre i Norge enn i mange andre land.

– Vi har for tiden blant de laveste prisvekstene i verden, sa Olsen, som likevel innrømmer at den var høy.

Spår kraftig lønnsvekst

Nordea spår for 2022 en årslønnsvekst på hele 4,5 prosent. Men med en inflasjon som hittil har vært høyere enn det økonomene så for seg, kan det likevel bli et tap i kjøpekraft.

– Veldig mange opplever nok at privatøkonomien er mindre romslig enn under pandemien. Men inntektene stiger også. Sammenligner du situasjonen fremover med hvordan den var før pandemien, vil også mange oppleve at privatøkonomien er bedre, sier Kjetil Olsen til Nettavisen.

