Vedum varsler at to bygg blir kuttet fra budsjettet til nytt regjeringskvartal.

Kuttene kommer i revidert nasjonalbudsjett som legges frem i morgen og Vedum sier til Dagbladet at regjeringen fra dag én har jobbet med å nedskalere regjeringskvartalet.

– Vi skal stoppe to av byggene som var planlagt. Vi ønsker ikke å ha et så stort regjeringskvartal. Vi skal bruke mye mindre penger på å pusse opp Finansdepartementet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Et av prosjektene de har på bordet er regjeringskvartalet, hvor kostnadene har økt til et prisanslag som nå bikker 40 milliarder kroner. Vedum har regnet seg frem til at kuttene her vil medføre en innsparing på 4–5 milliarder kroner.

Ifølge NRK er det to bygg i byggetrinn 3, bygg B og E, som ikke blir bygget. Også kostnadene til rehabilitering av G-blokka, som skal huse Finansdepartementet, halveres.

– Det er tid for innstramming av offentlig pengebruk, sa Vedum da han varslet om kuttene i budsjettet for regjeringskvartalet i et intervju med VG

Vedum opplyste videre om at regjeringen kommer til å stanse eller sette flere statlige byggeprosjekter på vent og redusere oljepengebruken i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.