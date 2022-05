– Etter dette møtet i Norge er det innført burkapåbud, kvinner nektes å jobbe. Helst bør de ikke gå ut av hjemmet sitt i det hele tatt. Nå blir kvinner også nektet å kjøre bil. Det blir rett og slett verre og verre, sa Frp-leder Sylvi Listhaug i Stortinget i dag.

annonse

Frp-lederen ba deretter regjeringen kutte kontakten med Taliban.

– Føler regjeringen seg lurt etter besøket? I og med at det var så stor entusiasme rundt løftene som ble gitt, og vi fikk høre at dette var så positivt – og nå ser vi resultatet, spurte Listhaug, som lenge har vært kritisk til møtet i Oslo.

– Regjeringen er svært skuffet over signalene

Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp) bekreftet i sitt svar i stortinget i dag at det har vært dialog på embetsmannsnivå etter møtet i januar, men innrømmet at det ikke hadde gått så godt som hun hadde ønsket.

annonse

– Regjeringen er svært skuffet over signalene som er kommet fra de facto styresmaktene i Afghanistan, når det gjelder kvinners rettigheter, jenters tilgang på utdanning, og en rekke signaler vi har fått de siste dagene og ukene. Samtidig må vi finne en balanse hvor norske myndigheter kan bidra der vi kan overfor sivile i Afghanistan, som står overfor en stor krise, sa hun, da hun svarte Listhaug i Stortinget

Opprett departement som skal «fremme god moral og hindre syndig atferd»

Da Taliban i fjor overtok makten lovet de fortsatt skolegang for kvinner og hevdet at rettighetene deres skulle beskyttes, men siden mars har ungdomsskolene vært stengt for jenter og kvinner er utelukket fra store deler av arbeidslivet. Taliban erstattet også kvinnedepartementet med et som skal «fremme god moral og hindre syndig atferd.»

Denne uken fikk vi høre at burkapåbudet er tilbake, at kvinner forbys å reise alene, og kjørelærere har fått beskjed om å ikke utstede førerkort til kvinner.

– Vi må nå kutte dialogen med Taliban fra Norges side og statuere et eksempel. Dette er ikke akseptabelt. Vi bør overlate jobben dit den burde vært hele tiden, nemlig hos internasjonale organisasjoner, sa Listhaug i Stortinget i dag.