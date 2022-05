annonse

Alf Inge Haalands signering for Manchester City ble snakkis hos tidligere fotballstjerner.

Tirsdag kveld ble det klart at Haaland forlater tyske Borussia Dortmund til fordel Manchester City. Den engelske klubben betaler rundt 700 millioner kroner for spissen.

Etter Liverpools 2-1 seier borte mot Aston Villa ble overgangen til Haaland diskutert.

Tidligere Liverpool-back Jamie Carragher hyllet rogalendingen.

– Det er en glimrende signering. Ikke bare for City, men også for Premier League. Han og Mbappe ser ut til å ta over posisjonen til Cristiano Ronaldo og Messi som de to beste fotballspillerne i verden, sa Carragher.

Tidligere Liverpool-spiller Jamie Redknapp var enig.

– Jeg kan ikke vente. Han er en verdenstjerne. Han er en ung gutt som har en fantastisk fremtid. Det er virkelig en smart overgang, ikke bare for det finansielle, men også for han å jobbe med fantastisk manager og glimrende spillere. Han vil bare bli bedre, sa han.

"He's a world superstar!" ⭐ Jamie Carragher, Jamie Redknapp and Dion Dublin give their thoughts on Erling Haaland's move to Manchester City 📝 pic.twitter.com/2qLiYE6Zef — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 10, 2022

