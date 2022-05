annonse

Ukrainske styrker har tatt tilbake kontrollen over flere landsbyer i Kharkiv-regionen.

Dette ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

– Styrkene våre har gitt oss gode nyheter fra Kharkiv-regionen. Okkupantene blir gradvis presset bort fra Kharkiv, sa Zelenskyj i en tale tirsdag, ifølge The Guardian.

Presidenten roser sine egne styrker opp i skyene.

– Jeg er takknemlig for alle som forsvarer oss og holder linjen. De viser overmenneskelig styrke når de fordriver armeen av inntrengere. En gang var det verdens nest mektigste hær, sa han.

Tankesmien Institute for the Study of War (ISW) støtter presidentens uttalelse ved at de skrev i sin oppdatering søndag at den ukrainske motoffensiven i Kharkiv-regionen var så vellykket at russiske styrker trolig ble presset tilbake mot grensen.

Kharkiv er Ukrainas nest største by og har vært et viktig mål for russerne. Byen ligger nordøst i Ukraina, ikke langt fra den russiske grensen.

