En 22-åring er ilagt bot og dømt til betinget fengsel etter å ha kommentert en sak om en person som gjennomførte kjønnsbekreftende kirurgi.

«Degenerert som faen», skrev 22-åringen i kommentarfeltet på Facebook hvor en NRK-artikkel om kjønnsbekreftende kirurgi var delt, melder NTB.

Sør-Rogaland tingrett fastslo at kommentaren kvalifiserte til 18 dagers betinget fengsel, samt 12.000 kroner i bot for fremsettelse av en hatefull ytring mot en transperson, skriver Aftenbladet.

Mannens forsvarer Svein Kjetil Svendsen sier dommen allerede er anket.

– Saken er svært belastende for min klient, men denne dommen kan man ikke akseptere. Retten har foretatt en uriktig bevisvurdering og rettsanvendelsen. I tillegg er straffutmålingen alt for streng. Saken vil bli brakt inn til Gulating lagmannsrett, og vi forventer et helt annet resultat, sier advokaten.

Tiltalte innrømmet å ha skrevet kommentaren, men nektet straffskyld og mener utsagnet ikke var straffbart. Det var retten uenig i.

«Når det gjelder tolkningen av selve ytringen «degenerert som faen» er det rettens klare oppfatning at dette er et utsagn som gir uttrykk for en sterk nedvurdering av et annet menneske. Det gir uttrykk for at det er noe galt eller sykt med menneske, og at det nedvurderer menneskeverdet til vedkommende; at personen ikke er likeverdig med andre mennesker», skriver tingrettsdommer Trond Øyvind Svendsen.

