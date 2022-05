annonse

Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt skriver på Twitter at Finland offisielt vil søke om Nato-medlemsskap «i morgen», og at Sverige vil følge etter innen dager.

Tomorrow morning 🇫🇮 will officially announce its intention to seek @nato membership. And 🇸🇪 will follow within days.

— Carl Bildt (@carlbildt) May 11, 2022