Tidliger FN-diplomat tegner et mørkt portrett av Ap-politiker og FN-topp Grete Faremo.

Faremo (66) er jurisk av utdannelse og har innehatt diverse ministerposter i norske regjeringer, blant annet som forsvarsminister og justisminister.

Norske medier har ikke gjort annet enn å presentere korte artikler med et minimum av informasjon om avsløringene om de 200 millioner kronene som er forsvunnet fra FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS), som ble ledet av den norske Ap-politikeren Grete Faremo.

Et visst unntak, bortsett fra Resett, er VG, som dagen etter artikkelen i New York Times var ute med en lengre versjon basert på den originale saken. De fikk uttalelser fra Faremo som ble sitert på følgende uttalelse til VG om saken:

– Jeg tok selv beslutningen om å si opp. Allerede 23. april tok jeg opp behovet for en straksløsning, skrev Faremo i en sms til VG.

Videre forteller hun til VG at hun «ikke har oversikt over hele historien og dermed ikke ytterligere kommentarer om påstandene.»

Siden den artikkelen, har ikke VG skrevet om saken. Deres overskrift fokuserte på at Faremo selv sa opp – altså at hun angivelig ikke fikk sparken.

NTB har vært knappe i sin omtale. NTB har i hovedsak bare gjengitt sitatene fra VG.

Videre skrev NTB at:

Saken det dreier seg om er en avsløring fra amerikanske New York Times om to FN-ansatte som forvaltet et fond som skal ha tapt 25 millioner dollar i verdi. Faremo skal ha uttalt til UNOPS-ansatte at hun ikke kjenner til historien, men det skjedde på hennes vakt, og derfor går hun av.

Torsdag kveld er NRK på banen. De skriver at Grete Faremo «gikk på dagen» etter at New York Times skrev om saken søndag. Men saken har vært skrevet om siden mars 2022, og etterforskningen internt i FN har pågått siden 2020. Det var først den dagen New York Times skrev om det at Faremo trakk seg.

Samtidig lar også NRK henne kommer til orde med utsagnet om at hun «ikke kjenner hele saken» og derfor ikke kan kommentere den.

Huitfeldt: – Ingen mistanker mot Faremo

Faremos kollega fra Ap, Anniken Huitfeldt, som nå er norsk utenriksminister, får også uttale seg i NRKs sak. Der bekrefter hun at hun er informert og sier hun har snakket med Grete Faremo om granskingen som pågår.

– Vi har full tillit til at vi får full informasjon i denne saka. Grete Faremo har informert meg om det som har funnet sted. Dette er jo ikke en mistanke som er rettet mot henne, sier Huitfeldt.

NRK stiller ingen oppfølgingsspørsmål.

Helt sentral

Men det er noe ganske annet enn at det ikke er noen mistanke mot Faremo selv som kommer frem i artikkelen i New York Times. Der fremstilles Faremo som igangsetter av mer aktivt utlån av penger og prosjekter gjennom UNOPS. Det var også hun som, da hun overtok sjefsstillingen, aktivt kuttet ned på byråkratiet rundt tildeling av midler.

Faremo var også den som inviterte til festen i New York i 2015 hvor det ble knyttet kontakt med den britiske forretningsmannen David Kendrick. Han ble senere ble tildelt 65 millioner dollar, hvorav minst 22 millioner dollar (omlag 200 millioner kroner) er borte.

Utdelingen av penger til Kendrick og hans datter startet i 2017 og pågikk inntil granskningen startet i 2020. Det var 600 millioner norske kroner som ble utbetalt fra Faremos kontor. Likevel skriver hun til VG og NRK at hun «ikke har oversikt over hele historien og dermed ikke ytterligere kommentarer om påstandene.»

Verken NRK eller VG har, så vidt Resett kan se, fulgt opp med spørsmål til Faremo om hvorfor hun ikke har oversikt over utdelinger av 600 millioner kroner så langt tilbake som for fem år siden.

– Trusler, vanstyre og svindel

Det var imidlertid ikke New York Times som først skrev om denne skandalen. Avisen anerkjenner at det var den tidligere FN-diplomaten Mukesh Kapila som først begynte å skrive om det på bloggen sin allerede tidlig i mars.

Og de interne undersøkelsene i FN begynte allerede i 2020. Det er dermed uklart hvorfor Faremo fortsatt i mai 2022 «ikke har oversikt over hele historien».

– Jeg lyttet til Grete Faremo, administrerende direktør for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS) da hun snakket 6. mai foran en liten gruppe på 25 av hennes toppledere, inkludert hennes seniorlederteam, regionale og sentrale avdelingsdirektører. Det var ingen antydninger om at hun allerede hadde sagt opp. I stedet skrøt hun av alt hun gjorde for å rette opp skipet som hun selv hadde ødelagt, skriver Kapila og fortsetter:

«Hvorfor tok det fru Faremo så lang tid å klamre seg skamløst til kontoret? Mange av oss hadde bedt om hennes avgang siden min første artikkel 4. mars. Flere andre artikler fulgte på nettstedet mitt som dokumenterer den beklagelige sagaen om vanstyre og sannsynlig svindel og korrupsjon. Alt dette skjedde under ledelse av fru Faremo, hjulpet og støttet av hennes personlig utnevnte groupies på toppen av UNOPS.»

Kapila forteller at han fikk informasjon fra «desperate og fortvilte» UNOPS-ansatte som stolte på at han skulle gi dem en stemme om de «forferdelige og systematiske urettferdigheten de hadde lidd i mange år, inkludert trusler, trakassering og verre.»

Kapila skriver videre at «UNOPS jukset givere og ranet verdens fattige gjennom dens grådige, profittdrivende forretningspraksis.» Alt dette mens Grete Faremo var sjef.

Mukesh Kapila sier til NRK at saken er en «flause» for Norge og nevner avgangen til Erik Solheim som et annet skammens eksempel der norske diplomater har blamert seg i FN. Solheim måtte gå etter avsløringer om illegtime reiser og kostnadsføringer mens han var sjef for FNs miljøprogram (UNEP).

Les også: FN feller knusende dom over Erik Solheim

Den norske utenriksministeren bekrefter at Norge i motsetning til andre land, fortsetter finansieringen av UNOPS. Grete Faremo er ikke mistenkt for å ha gjort noe galt, hevder partikollega Anniken Hutifeldt til NRK.

Kapila forteller at artiklene han skrev ble «avfeid av den arrogante Faremo og hennes coterie» fordi han bare var en blogger, og «ikke verdig å bli tatt på alvor når det gjelder de alvorlige problemene som ble reist.»

«Hun tok feil,» skriver han om Faremo: «ansvarligheten og rettferdigheten kan ofte være treg, men de kan ikke unngås hvis det er nok målbevisste personer med vilje til å ta stilling. Min dype takk til UNOPS-personell for deres mot til å gi meg overveldende – til tider smertefulle – bevis som fikk meg til å skrive med klarhet og overbevisning.»

Kapila skriver videre at FN-topper hadde bedt Grete Faremo trekke seg, men at hun hadde bønnfalt om å få gå på en verdig måte. Til slutt ble hun tvunget til å trekke seg, men først da New York Times publiserte sin artikkel.

Kapila skriver videre at Faremo har skrytt av at hun selv har anbefalt hvem som skal ta over sjefsrollen. Det vil ikke være klokt, mener den tidligere FN-diplomaten, og skriver at Grete Faremos avgang ikke er slutten på saken.

– Det er bare det første skrittet på den lange veien mot full ansvarlighet fra alle som er opptatt av de grove feilene og overgrepene som er begått ved UNOPS. Først da vil den rette lærdom bli trukket og passende endringer gjort for å returnere UNOPS til sin rettmessige rolle som en pålitelig partner i den globale utviklingskampen.

– Jeg kjenner ikke hele saken

Faremo ønsker ikke å svare Resett på spørsmål om hvordan det er mulig at hun ikke kjenner hele saken når interngranskingen i FN startet allerede i 2020.

– Jeg kjenner ikke hele saken, men den skjedde på min vakt og jeg tok ansvar ved å fratre min stilling. Siden jeg ikke lenger leder UNOPS, blir det feil av meg å utale meg om saken nå. For ytterligere kommentarer må jeg be dere kontalte UNOPS kommunikasjonsavdeling, skriver hun på SMS til Resett.

Hun har heller ikke besvart våre oppfølgingsspørsmål om når hun besluttet å trekke seg.

