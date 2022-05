annonse

USAs president Joe Biden reiste onsdag til Illinois for å snakke om inflasjon og matmangel.

Biden talte til International Brotherhood of Electrical Workers konferansen på McCormick Place Convention Center i Chicago etter å ha besøkt en familiegård i Kankakee, Illinois.

Under talen begynte 79-åringen å snakke om matmangelen i landet.

– Husker de lange køene du så på TV – folk som stiller seg i kø i alle slags kjøretøy bare for å få en boks med mat i bagasjerommet?! Så fort vi glemmer! Folk ble skadet! sa Biden i mikrofonen.

Så adresserte han «MAGA-publikummet». MAGA står for Make America Great Again og er et slagord som ble brukt av Donald Trump under hans valgkamp.

– Og hva ville MAGA-publikummet gjøre?! Glem det! Glem det! Gud! Dette er USA! Tanken om at folk måtte stå i kø en time eller halvannen time for å få en boks med mat i bagasjerommet! Det er bare utrolig! ropte Biden.

Video under.

Biden starts SCREAMING about food shortages… which are currently happening under his administration pic.twitter.com/jrq48bGb6u — RNC Research (@RNCResearch) May 11, 2022

Reaksjoner

Videoen av Bidens utbrudd har blitt en snakkis på sosiale medier.

– Matmangelen skjer under hans egen administrasjon. Har han glemt at han er president? Han virker å være senil, skriver en person på twitter.

– Jeg jobbet på et sykehjem. Det er vanlig at eldre demenspasienter begynner å rope usammenhengende sånn helt tilfeldig, er beskjeden fra en annen.

Også Daily Caller-skribent Kambree Nelson er oppgitt.

– Han har mistet det helt, skriver hun på twitter etter å ha sett videoen.

Matmangel

Den amerikanske presidenten begynte å snakke om matmangel for ett år siden som følge av koronanedsteninger. Biden signerte to persidentordrer i 2021 som skulle hjelpe familier som gikk sultne under koronakrisen.

Den siste tiden har Biden snakket om matmangel i forbindelse med krigen i Ukraina.

Under et møte med NATO og EU i mars sa USAs president at matmangel er en «pris man må betale» for sanksjonene mot Russland.

Han har fått støtte fra Frankrikes president Emanuel Macron. I forrige uke uttalte Macron at verden går inn i en «matkrise uten sidestykke».

