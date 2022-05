annonse

Tyske forskere mener at matvanene til folk i rike land må endres drastisk om vi skal berge kloden.

– Om alle mennesker spiste like mye kjøtt som europeere eller nordamerikanere, hadde vi definitivt ikke klart å nå de internasjonale klimamålene, og mange økosystemer hadde kollapset, sier klimaforsker og professor Matin Qaim ved Universitetet i Bonn.

NRK skriver at Qaim er hovedforfatter bak en fersk studie som ser på det globale kjøttforbrukets påvirkning på blant annet økonomi, sosiale forhold, helse, dyrevelferd og ikke minst klima.

Ikke ha skyldfølelse for din mat

– Alle bør nyte maten sin i fred uten å kjenne på skyldfølelse for verken det ene eller det andre. Jeg håper inderlig at problemstillinger knyttet til mat og klima ikke gir noen tilleggsbekymringer. Det er mange nok mennesker som har et anstrengt forhold til eget kosthold og egen kropp, sier Hans Borge til Resett.

Borge er leder av Klimarealistene. Han er utdannet doktor ingeniør i industriell matematikk, og er spesialist i simulering av geologiske prosesser innen petroleumsanalyse.

– Denne artikkelen fra NRK legger som premiss at utslipp av metan (og CO2) påvirker det globale klimaet. Dersom man velger å tro på dette, bør man regne på hvor store slike utslipp er og sammenligne med naturlige utslipp/kretsløp. Man kan også studere sammenhenger mellom atmosfærisk CO2-innhold og temperatur bakover i tid og lære av historien, sier han og fortsetter:

– Det er først og fremst den totale etterspørselen etter mat som er en utfordring for våre økosystemer. I så måte ligger utfordringene først og fremst i de land med størst befolkning og befolkningsvekst, og ikke nødvendigvis i rike og/eller vestlige land, som antydet i NRKs artikkel.

Tilgang for fosfat/kunstgjødsel er også en problemstilling vi må forholde oss til på sikt. Uten tilgang på fosfat, og med en økende befolkning, kan man bli nødt til å dyrke ned store områder – dette medfører sannsynligvis større naturinngrep enn det grønne skiftet.

Han mener at pressen i større grad bør rette et kritisk blikk på matsvinn hos produsenter og omsetningsledd.

– Jeg vil anta at det er her det store matsvinnet oppstår – ikke hos forbrukeren. På denne måten kan man redusere mengden – og fotavtrykket til – produsert mat.

– I artikkelen det vises til trekker man inn en anekdote om at en NTNU-professor syntes at vegetarburgeren smakte saftig og godt. Personlig vil jeg advare mot slik prosessert og syntetisk mat da jeg mener at dette kan bli fremtidens «kreftbomber». Men dette er en personlig oppfatning som jeg ikke kan underbygge vitenskapelig, avslutter han.

