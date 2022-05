annonse

Sians aktiviteter er ikke religionskritikk eller blasfemi, men rasisme, mener førsteamanuensis ved Oslomet, Lars Gule.

Gule skriver at koranbrenning er ikke straffbart, og at det krenker ingen menneskeverd eller innskrenker muslimers rettigheter. Han kaller koranbrenning for religionskritikk, ikke hat eller rasisme, selv om ytringsformen er primitiv og vulgær.

Han sier også at det som ytres ved koranbrenning, at Koranen er en tåpelig, idiotisk, irrasjonell, farlig, diskriminerende, hatefull og så videre bok som ingen burde lese. Er heller ikke straffbart, uansett om det er banalt og ondskapsfullt.

Men Lars Gule mener at det er noe helt annet med SIAN.

– Det er ingen tvil om at aktivistene i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) har et bestemt motiv, en hensikt med sin koranbrenning. Det handler om å såre, støte og provosere samtidig som man avleverer hatefulle, diskriminerende og rasistiske ytringer. Slik sett er det liten tvil om at koranbrenningen fungerer som en forsterker i spredningen av de rasistiske ytringene, skriver han i Klassekampen, og mener dette må politietterforskes:

– Det er derfor de rasistiske ytringene bør etterforskes i kontekst i større grad enn det som har skjedd hittil. Dette er politi og påtalemyndighet selvsagt forpliktet til.

Gule sier at dette handler ikke om å gjøre koranbrenning til noe kriminelt, men om å se hvilken funksjon en slik provokativ skjending har i formidlingen av det samlede rasistiske budskapet til SIAN.

– Likevel er det først og fremst det som formidles i talene, som skal vurderes. Det er i de verbale uttrykkene hatet, diskrimineringen og krenkingen av menneskeverdet ligger.

Det er viktig med bekjempelse av rasistiske ytringer, mener Gule og sier at påtalemyndigheten må slå ned på slike forbrytelser. Riksadvokaten bør ta grep for å sikre en bred etterforskning av Sians rasisme. De må også være villig til å forfølge sakene helt opp til Høyesterett, for en prinsippavgjørelse.

