Et forslag fra Demokratene om å skrive retten til abort inn i føderal lov, ble som ventet nedstemt i Senatet onsdag kveld.

Alle de 50 republikanske senatorene stemte imot, samt demokraten Joe Manchin. De andre demokratiske senatorene stemte for.

Siden forslaget trengte 60 stemmer for å bli vedtatt, var det ventet på forhånd at det ville bli avvist. Lovforslaget ble først og fremst sett på som en demonstrasjon fra Demokratenes side forut for en ventet avgjørelse i Høyesterett om å tilsidesette dommen i «Roe v. Wade» fra 1973, som har gitt amerikanske kvinner rett til abort i snart 50 år.

Mange demokrater håper at forslaget vil gi dem medvind før mellomvalgene i USA 8. november, skriver Berlingske.

Komplekst spørsmål

Meningsmålinger viser at rundt 65 prosent av amerikanerne ikke ønsker at «Roe v. Wade» skal omstøtes. Men samtidig mener et knapt flertall at abort bør forbys etter 15 ukers graviditet, noe som er i strid med «Roe v. Wade», som fastslår at abort er lovlig så lenge fosteret ikke er levedyktig, dvs. frem til 24. uke i svangerskapet.

Begge sider i abortdebatten bruker disse meningsmålingene til å hevde at de har flertallet på sin side.

– Skal fem ikke-valgte jurister fjerne en fundamental rettighet fra millioner av kvinner i dette landet? sa Demokratenes flertallsleder i Senatet, Chuck Schumer, i forkant av sin tale i Senatet går, med henvisning til de fem konservative høyesterettsdommerne som ventes å tilsidesette «Roe v. Wade» i juni.

De konservatives motstykke til dette argumentet er at dommen i «Roe v. Wade» er udemokratisk fordi den innebærer at ikke-valgte dommere nekter delstater å vedta innskrenkninger i abortlovgivningen som et flertall av delstatens innbyggere ønsker.

