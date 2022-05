annonse

Pave Frans fordømmer fallende fødselstall i den vestlige verden, og kaller negative demografiske trender for en ny form for «generativ fattigdom».

Paven kalte fallende fødselstall for «en ekte sosial nødsituasjon» under en konferanse om demografi i regi av Vatikanet torsdag:

– Det er ikke umiddelbart merkbart, ettersom det er andre saker som opptar nyhetene, men det haster veldig: færre og færre barn blir født, og dette betyr å utarme alles fremtid; Italia, Europa og Vesten utarmer fremtiden sin, sa han.

Frans argumenterte med at mange unge mennesker «senker begjæret sitt», og i stedet for å få barn, «nøyer de seg med middelmådige erstatninger, som for eksempel forretninger, bil, reiser, og passe på fritiden sin».

– Skjønnheten av å ha en familie med mange barn risikerer å bli en utopi, en drøm som det er vanskelig å realisere, sa han.

Ny fattigdom

Paven beskrev det å velge bort foreldreskap for «en ny fattigdom som skremmer han».

– Det er den generative fattigdommen til de som ser bort fra ønsket om lykke i sine hjerter, til de som resignerer med å vanne ned sine største ambisjoner, til de som er fornøyd med lite og slutter å håpe på noe større, sa han.

– Dette er en tragisk fattigdom, fordi den tar fra menneskers deres største rikdom: å bringe liv inn i verden for å ta vare på dem, gi den eksistensen de har mottatt videre til andre med kjærlighet, la han til.

Handling

Paven anmodet nasjoners ledere om å våkne opp til problemet med færre og færre barn og gjøre noe med situasjonen:

– Å unnlate å ta innover seg problemet med den synkende fødselsraten er en kortsiktig holdning; det betyr å slutte å se fremover, lenger fremover. Det betyr å snu den andre veien, tenke at problemene alltid er for komplekse og at ingenting kan gjøres. Det betyr med andre ord å gi opp, sa han og fortsatte:

– Ting kan endre seg hvis vi, uten frykt, går utover partipolitiske interesser og ideologiske barrierer, og forplikter oss sammen. Derfor håper jeg at vi på alle nivåer – institusjonelle, media, kulturelle, økonomiske og sosiale – vil fremme, forbedre og implementere konkrete retningslinjer som tar sikte på å revitalisere fødsel og familie.

Kald vinter

Avslutningsvis under talen sin anmodet paven Vestens ledere til å ta grep før det er for sent:

– Dataene, prognosene og tallene er nå kjent for alle: handling er nødvendig. Det er øyeblikket for å gi ekte svar til familier og unge mennesker: håp kan og må ikke dø mens man venter, erklærte han og konkluderte:

– Jeg ber Gud om å velsigne deres innsats. Jeg er nær dere og heier på dere, slik at vi sammen kan snu denne kalde demografiske vinteren.

