annonse

annonse

Regjeringen foreslår å fjerne momsfritaket for alle elbiler fra neste år. Det kommer fram i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram i dag, skriver NRK.

I stedet vil regjeringen innføre en tilskuddsordning,

Denne skal ifølge statskanalen speile et momsfritak for kjøp av elbiler med pris opp til 500.000 kroner – som igjen skal føre til at det NRK kaller normale elbiler ikke vil endre pris, mens dyre elbiler kan få en prisøkning som følge av fjerningen av momsfritaket.

annonse

Dette vil gjøre at normale elbiler ikke vil endre pris, mens dyre elbiler kan få en prisøkning.

Les også: Flere nordmenn vil kjøpe dieselbil

– Regjeringens forslag til moms på elbil er håpløst, uforutsigbart og ubrukelig. Dette spenner bein under Norges mest vellykkede klimatiltak, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu til NTB.

annonse

– Elbilforeningen er svært kritisk til at regjeringen i dagens forslag til revidert nasjonalbudsjett i stedet for toppmoms plutselig foreslår å innføre full moms på elbiler kombinert med en tungvint og utrygg subsidieordning, sier Bu.

– Momsfritak har vært forståelig og forutsigbart, og bidratt til at nybilkjøperne har valgt elbil framfor en forurensende bil. Elbilforeningen har vært klar på at man fra 2023 gradvis og forsiktig kan starte innfasing av moms. Regjeringen skroter i stedet oppskriften på den norske elbilsuksessen for å innføre en komplisert subsidieordning, sier Bu videre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474