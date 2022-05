annonse

Et parti i full indre splid.

Geir Ugland Jacobsen beskyldes av sentralstyret og den nye lederen, Makvan Kasheikal, for lede en «hemmelig organisasjon» av «kuppmakere». Omlag 40 personer vil bli ekskludert. Ugland Jacobsen sier til Resett at han vil kjempe videre og at landsmøtet blir avholdt som planlagt.

Sent onsdag kveld kunne Resett rapportere at sentralstyret i Demokratene hadde avsatt partileder Geir Ugland Jacobsen etter beskyldninger om «fraksjonsvirksomhet». Ved midnatt får så partimedlemmene en epost fra generalsekretær Makvan Kasheikal.

Kasheikal ble utnevnt som midlertidig administrativ leder av partiet av sentralstyret på samme møte som Ugland Jacobsen ble avsatt tirsdag kveld.

Eposten er en full oppvask og oppgjør med partilederen. Den starter slik:

Kjære medlemmer

Som de fleste forstår har Norges første og største anti-globalistiske parti havnet i en veldig trist og uønsket situasjon rundt partileder Geir Ugland Jacobsen, som nå har valgt å forlate partiet gjennom mistillit til sitt eget sentralstyre, og heller følge en organisert fraksjon som kaller seg «vekst og samarbeid» som ikke lenger er en del av Demokratene, siden de ikke samarbeider.

Det beskrives videre at politisk nestleder Kent Andersen i april fikke en bekymringsmelding fra «innsiden i denne hemmelige organisasjonen». Andersen skal ha varslet sentralstyret om saken. Det skal angivelig være snakk om «manipulering av diverse valg i lokallag og fylkeslag, og manipulering av delegatlistene til landsmøtet.»

Videre står det at den angivelige fraksjonen ønsket å gjøre Demokratene til et «høyreorientert nasjonalistparti». Det omtales også som et «kuppforsøk fra høyreekstreme».

Generalsekretæren startet på vegne av sentralstyret derfor en diskré undesøkelser av saken, og innhentet informasjon. For noen uker siden ble klart at fraksjonens mål var å ankomme landsmøtet med hemmelig flertall for å bytte ut hele sentralstyret med egne lojale folk, bytte ut partiets vedtekter, bytte partinavn, og bytte politikk.

I stedet for den tverrpolitiske, anti-globalistiske folkepartiet vi er i dag, ønsket fraksjonen å omgjøre Demokratene til et langt mer høyreorientert nasjonalistparti. Dette skulle gjøres uten hensyn til delegater utenfor fraksjonen – som ikke ville hatt en anelse om at landsmøtet var avgjort bak deres rygg. Et slikt kuppforsøk fra høyreekstreme kunne vi naturligvis ikke tillate.

Den siste uken har flere fra fraksjonen fått samvittighetskvaler og sentralstyret sitter nå med skriftlig bevis i form av chat og mailutvekling som er udemokratisk, ødeleggende, og hinsides hvordan man skal omtale hverandre i et parti. Fraksjonen var så sikker på å overta hele partiet, at den 21. mai skulle bli en fest for lederne av fraksjonen. Nå er de stoppet og ute av partiet.

Sentralstyret mener å sitte på skriftlig bevis for at partileder Geir Ugland Jacobsen har vært «pådriver og leder for fraksjonen, bak ryggen på sitt eget sentralstyre».

«Vi i ledelsen er både sjokkert, rystet og forferdelig lei oss for dette, men vi hadde ikke noe annet valg enn å konfrontere partilederen med våre funn, og Geir Ugland Jacobsen innrømmet sin kobling til nettverket. Med dette forventet vi at han ville trekke seg frivillig fra stillingen som partileder,» heter det i eposten til Demokratenes nær 5000 medlemmer.

Ugland Jacobsen beskyldes i brevet for å nekte å etterkomme forventningen om å trekke seg og i stedet «kalle inn sin egen fraksjon til et såkalt landsstyremøte». Det hevdes at bare sentralstyret har anledning til å kalle inn til et slikt møte etter vedtektene.

I dette møtet fortsatte planleggingen av å kuppe partiets landsmøte til egen vinning, fordel og posisjoner for de involverte, og i dette illegitime møtet vedtok fraksjonen å avsette sitt eget sentralstyre. Geir Ugland Jacobsen signerte protokollen, og står derfor ansvarlig for møtet.

Siden dette møtet foregikk utenfor alle Demokratenes regler, vedtekter, prosedyrer, avtaler og offisielle fora, anser sentralstyret dette møtet som et stiftelsesmøte av et nytt parti på høyresiden. Dette innebærer at alle til stede har aktivt meldt seg ut av Demokratene for å gå sine egne veier. Dette omfatter ikke bare partilederen, men sørgelig nok også flere fylkesledere.

Skal overleve

Det innrømmes at saken er alvorlig: «Saken har ingen presedens i norsk politikk,» og «ingen drømte om at flere av våre lederskikkelser ville finne på noe slikt,» heter det blant annet.

I eposten forsøker man å berolige medlemmene:

Til tross for denne dramatikken, skal ingen bekymre seg for Demokratenes overlevelse eller stabilitet. Våre medlemmer og velgere har ikke gjort noe galt, og skal være trygge på at vi står støtt på partiprogrammet, og kommer oss gjennom denne stormen. Sentralstyret har gode hjelpere overalt, og vi har full kontroll over partiets organer, nettsider, økonomi og funksjoner overfor det offentlige.

Partiet ledes midlertidig av generalsekretæren, heter det, og videre at «Sentralstyret er i ferd med å rydde opp i rotet som kuppmakerne ene og alene har ansvaret for. De startet dette, de holdt det gående i hemmelighet, de nektet å innordne seg demokratiske prosedyrer og partiets regler, vedtekter og politikk.»

Medlemmenes oppfordres gjennom eposten til å «ikke tro på det fraksjonen forteller i media og på sosiale media.»

Angående det planlagte landsmøtet 21. mai, er det nå i det blå.

«Avvent mer informasjon om Landsmøtet. Det kommer så fort vi har oversikt,» heter det avslutningsvis i eposten.

Etter det Resett kjenner til er det omlag 40 personer som sentralstyret har identifisert som deltakere i «fraksjonsvirksomheten» og som de derved anser som utmeldt av partiet.

Sjokkert

Da Resett får tak i Geir Ugland Jacobsen, har han ikke lest eposten som er sendt ut. Om hans egen rolle, sier han innledningsvis at «det toppet seg litt og måtte tas noen raske grep.»

– Har ingenting med virkeligheten å gjøre, sier Ugland Jacobsen da Resett leser opp eposten for ham.

Han hevder det ikke ligger noen politisk uenighet bak, men at dette dreier seg om en kamp om posisjoner og om partidemokratiet skal vinne fram eller ikke. «Partiet har blitt stort,» kommenterer han.

Han avviser anklagene om «fraksjonsvirksomhet».

– Reglene er fulgt til punkt og prikke. Folk snakker sammen, det er ikke til å unngå i et parti. Det er kke noe konspiratorisk her, hevder han.

Han sier det er levert inn forslag fra medlemmer til valgkomiteen om nye fjes inn i sentralstyret. Ugland Jacobsen hevder at det nåværende sentralstyret av frykt for sine egne posisjoner dermed har forsøkt å kuppe prosessen ved å ekskludere de som truet deres makt.

Ugland Jacobsen ble valgt som leder av landsmøtet i Demokratene i mai 2021. Han er fast bestemt på å avholde landsmøtet slik det er innkalt til 21. mai.

– Vi kjører landsmøtet uansett, sier han og bedyrer at han ikke hadde tenkt til å gi seg.

– Det letteste hadde vært å trekke seg. Men jeg føler en forpliktelse overfor alle velgerne som stemte på oss, og jeg opplever at jeg har bred støtte i partiet, sier han til Resett.

