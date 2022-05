annonse

Vi håper dere ikke har glemt hva vi gjør og hvilken rolle vi spiller i Medie-Norge.

Vi har nå de økonomiske tallene inne for årets fire første måneder, og de ser ikke lovende ut. Inntektssiden er ned sammenliknet med foregående år.

Resett blir fem år i august. I løpet av disse årene har vi utfordret de etablerte mediene og gjort det vanskelig for dem å enten feilinformere eller unnlate å informere publikum. Det var Grande-saken som satte oss på kartet for mange. Det tok oss ti dager å få hull på tausheten de andre mediene omga saken med, men vi klarte det til slutt.

Resett har også vært først ute med flere andre saker, ikke minst innen kriminalitet hvor vi har oppgitt opprinnelse og identitet der andre har ønsket å tie det ihjel. Vi har også rapportert om realiteter innen politi og forvaltning.

På kommentarsiden i de etablerte mediene er det et stadig ras av tematikk som kommer opp og som det krever motstemmer til. Det gjelder woke-kultur, islamforsvar og forsøk på å begrave konsekvensene av høy innvandring og mangelfull integrering. Vi gir også en stemme til de som mener klimaengasjementet av og til går over i hysteri.

Nå sist er det historien rundt Allan Henriksens oppsigelse og selvmord som Resett er alene om. Vi har også avdekket samrøre i Agder politdistrikt i Baneheia-saken.

Vi er klar over at mange er bekymret for egen økonomi på grunn av prisstigning og stigende renter, og at folk kutter ned der de kan. Og siden Resett har mange artikler åpne, er vi klar over at det er fristende å kutte donasjoner og abonnementer hos oss og lese oss helt gratis.

Men hvis dere faktisk setter pris på Resett i medielandskapet, må vi også ha inntekter. Tallene så langt i 2022 viser et fall i inntekter sammenliknet med 2021.

Resett er et prosjekt for reelt mediemangfold og for kritisk journalistikk og kommentarstoff i dette landet. Derfor trenger vi at dere er med å finansiere nettavisen vår.

Jeg ber alle som tror at de ville savne Resett om å hjelpe oss videre. Nå er det virkelig behov. Vi trenger at mange flere av dere tegner abonnement og vi trenger i tillegg donasjoner over bankkonto, vipps og SMS.

Økonomien er en betydelig kilde til bekymring for oss i øyeblikket.

Tusen takk!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

