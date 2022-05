annonse

Seks soverom med bad, svømmebasseng og eget filmstudio er noe av det herskapshuset til 60 millioner kroner kan by på.

Hun er blitt en holden kvinne, Patrisse Marie Cullors-Brignac. Den selverklærte marxisten begynte som medgrunnlegger av Black Lives Matter, men har senere slått seg opp som boliginvestor på USAs vestkyst.

Tross sin kamp mot systematisk rasisme i det amerikanske samfunnet har Cullors funnet seg til rette i et nesten helhvitt nabolag.

Cullors har derfor måttet tåle kritikk, også fra egne supportere, som spør hvordan en social-justice-aktivist på kort tid kan finansiere en eiendomsportefølje på 3,2 millioner dollar, omtrent 30 millioner kroner.

Selv om Cullors trakk seg som BLM-sjef i fjor, stormer det nå igjen rundt henne som følge av tvilsomme disposisjoner. Denne gangen beskyldes Cullors for å ha brukt BLMs hovedkvarter til personlige formål, skriver NY Post.

Hovedkvarteret er ingen standard kontorbygning, men en enebolig til 60 millioner kroner i Los Angeles. Kåken kan skilte med seks soverom og like mange bad, svømmebasseng, filmstudio og parkering for over tjue biler.

Villaen skal ha blitt kjøpt av en stråmann, før eierskapet ble overført til et selskap med anonyme aksjonærer i Delaware. Det antas at Cullors og andre sentrale personer i BLM sitter med styringen i selskapet.

Cullors har tidligere avvist å ha brukt hovedkvarteret til personlige formål. Nå viser det seg likevel at hun minst to ganger har hatt tilstelninger der som neppe faller inn under begrepet organisasjonsarbeid.

Cullors skal både ha feiret sin sønns fødselsdag der og arrangert fest da Joe Biden ble innsatt som USAs president.

Cullors nektet i 2017 å møte president Donald Trump. Han er nemlig «kroneksempelet på alt som er ondt» i USA, herunder «rasisme, kapitalisme, mannssjåvinisme og homofobi», uttalte Cullors til LA Times.

Herunder mente Cullors at Trumps grensegjerde mot Mexico er rasistisk ved å stenge fattige immigranter ute.

Cullors har omtalt seg og sine BLM-kolleger som «trente marxister». Men kanskje har hun også et medfødt talent for investeringer i dyre boliger?

Rundt et av sine tre hjem i Los Angeles-området har den nyslåtte boligdronningen latt oppføre et to meter høyt sikkerhetsgjerde.

Selv profesjonelle BLM-pøbler må ta sats for å klyve over.

Gjerdet skal ha kostet 350.000 kroner – en årslønn for mange afroamerikanere. I tillegg kommer boligen, som Cullors bladde opp 12 millioner kroner for.

Som leder av BLM skal Cullors ha mottatt godtgjørelser på 120.000 dollar, rundt 1,2 millioner kroner, i perioden 2013 til 2021. Cullors avviser at hun har grafset til seg fra donasjonene som rant inn hos BLM etter drapet på George Floyd i 2020.

– Det har påvirket meg både personlig og profesjonelt at folk skulle beskylde meg for å stjele fra svarte personer, har Cullors sagt til nyhetsbyrået AP.

I tillegg til godtgjørelsen fra BLM har den profilerte aktivisten tjent penger på taler og boksalg som privatperson. Beskyldningene om at Cullors skal ha beriket seg selv, oppfatter hun som en kampanje fra «ytre høyre» for å bakvaske henne.

Cullors har blant annet utgitt to bøker samt YouTube-serien «Resist». I 2020 undertegnet hun kontrakt med filmprodusenten Warner Brothers.

