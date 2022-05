annonse

Hva er det som får Utenriksdepartementet til å invitere Taliban med privatfly til Oslo få uker etter at Norge sammen med våre allierte ble kastet på hodet ut av Afghanistan etter 20 års krigføring mot nettopp Taliban?

Trodde virkelig UD at Taliban kom til Norge for å diskutere afghanske kvinners rettigheter? I så fall er det nok et eksempel på den endeløse mangelen på forståelse av det føydale afghanske middelaldersamfunnet, islam og sharia og hva Taliban egentlig står for. Mye kan tyde på det.

Men mye tyder også på at norske frivillige hjelpeorganisasjoner og norske utenriksmyndigheter trenger Taliban vel så mye som Taliban trenger dem.

Etter besøket klarte Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) fårete å lire av seg noe som fremsto som rent talibantullball om at «Taliban kan ikke bare komme her og love noe. De må holde det når de kommer hjem», som om Taliban hadde vært på et skoleringskurs i solidaritet og samhold ved LOs nesten hemmelige konferansesenter i Sørmarka!?

Og en av våre fremste godhetsapostler, Jan Egeland (Ap) i Flyktninghjelpen, omtalte Talibans lovnader som «et gjennombrudd i Oslo-samtalene» og at Taliban var forpliktet til å holde det de hadde lovet når det gjaldt kvinners rettigheter og jenters skolegang, som om Taliban hadde vært til konfirmasjonsforberedelser i Sofienberg kirke på Grünerløkka!?

Selv advarte vi på disse sider om at Taliban kom til Norge ikke for å ivareta kvinners rettigheter, men for å hente penger. Vi advarte om at det i islam ikke bare er legitimt å lyve overfor vantroende, men at det anbefales så lenge det tjener islams sak. Vi advarte om at talibanskjeggebussene stort sett kom til å gi bengen i alle forsøk på konfirmasjonsforberedelser og solidaritetsskolering.

Vi burde lagt til at Taliban kom til Norge fordi Flyktninghjelpen og det stadig voksende villnisset av såkalt private frivillige organisasjoner i Norge er minst like hissige på nye sugerør ned i det norske bistandsbudsjettet som Taliban er det. De kan, som Taliban og andre korrupte regimer, aldri få nok av skattebetalernes bistandskroner.

Hva det første angår, viser det seg nå ikke uventet, at vi fikk rett. Ikke fordi at det skulle så mye kløkt utover gjennomsnittlig sunt bondevett til å slå fast at Taliban, som er mer opptatt av flerkoneri og kunne gifte seg med unge pikebarn helt ned i 9-årsalder, ikke er veldig opptatt av at afghanske jenter skal få gå på skole. Med koraner i hånd synes de at kvinnene heller skal holde seg hjemme og tjene mannen.

«Skjeggebussene» fra Afghanistan, som verken ville til LOs konferansesenter i Sørmarka eller til kirkebesøk på Grünerløkka, men til det fem stjerners luksushotellet Soria Moria i Holmenkollen, har som ventet gitt blanke bengen i både konfirmasjonsløfter og kvinners rettigheter. De har trolig ledd i privatflyet hele veien tilbake til Kabul. De blåser selvsagt hele det norske humanitærpolitiske komplekset en lang marsj. De vet de får pengene uansett.

Taliban har nå innført fult burkapåbud i Afghanistan. Og alle ungdomsskoler for jenter er blitt stengt. De skal heller ikke få lov til å ta førerkort og kjøre bil eller gå alene på gata uten følge av et mannlig medlem av familien. Og filmer og TV-serier med kvinner sendes ikke lenger på afghansk mullah-TV, for bare å nevne noe. VG er veldig overrasket over det og kaller Taliban tyrannisk.

Og som forventet, er ytterligere 5 millioner av skattebetalernes penger kastet rett ut av vinduet. Ikke egentlig noe stort beløp i forhold til de drøyt 30 milliardene UD allerede har kastet bort i Afghanistan, de 10 norske soldatene som har mistet livet der og de 40 milliardene UD årlig kaster bort i bistandspenger. Kanskje ikke noe å lage bråk om.

Men det er nok et vitnesbyrd om norsk naivitet i nte potens. Og det er et vitnesbyrd om et Utenriksdepartement som ødsler med skattebetalernes penger.

Det er ikke bare penger ut av vinduet. Den megalomane og etnosentriske ambisjonen om ‘Norge som humanitær stormakt’ setter Norges internasjonale omdømme på spill, jfr. den totalt mislykkede norsk fredsmeklingen på Sri Lanka og i Sør-Sudan, for bare å nevne noe.

Og det er et vitnesbyrd om de såkalt private frivillige humanitære organisasjonene og NGOenes symbiotiske forhold til mottakerne og til den norske statskassa.

De omtales som ‘frivillige og private organisasjoner’, men de er ikke lenger frivillige drevet av medlemmene, og de er ikke lenger private finansiert gjennom dugnad og donasjoner. De er i hovedsak finansiert av den norske staten og drevet av godt lønnede fast ansatte i byråkratier med administrative kostnader som ofte spiser opp mesteparten av pengene fra staten.

Det vil si de er finansiert av deg og meg og at vi er tvunget til å betale for driften deres over skatteseddelen enten vi liker det eller ei, enten vi støtter deres formål eller ikke.

Det er lett å være lettsindig med felleskassa. Det er særlig lett når den er full av andres skattepenger og felles oljemilliarder. Og det skal jo ikke mye til å forstå at sugerør i den norske statskassa er den letteste veien til penger, både for Jan Egeland fra Norsk Folkehjelp og for det kleptokratiske mullahregimet i Kabul.

Talibantullballet som UD har satt i gang, er dessverre ikke noe annet enn symptomatisk for den ukritiske pengebruken, den manglende dømmekraften og den gallopperende galskapen i norsk bistandspolitikk.

