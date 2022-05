annonse

Sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO) mener det er på tide at Kina gjør endringer.

– Når det kommer til strategien om nullvisjon for covid-19 så tror vi ikke at det er bærekraftig tatt i betraktning virusets utvikling og hva vi forventer i fremtiden, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus tirsdag, ifølge VG.

Han fortalte at WHO har vært i kontakt med kinesiske eksperter og bedt dem om å endre strategien.

Uttalelsene falt ikke i god jord

– Vi håper at relevante personer kan se Kinas strategi for forebygging og kontroll av epidemier, objektivt og rasjonelt, få mer kunnskap om fakta og avstå fra å komme med uansvarlige kommentarer, sier Zhao Lijian, talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet.

– Kinesiske myndigheters strategi for forebygging og kontroll av epidemier vil tåle historiens prøve. Våre forebyggings- og kontrolltiltak er vitenskapelige og effektive, hevder talspersonen.

