annonse

annonse

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til fredag 13. mai.

* USA anklager Russland for å med tvang ta ukrainere med til områder de kontrollerer. Særlig utsatt er folk som er uttalte motstandere av invasjonen, sier amerikanernes ambassadør til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Uttalelsen støtter opp om påstander fra ukrainsk hold. Den ukrainske regjeringen anslår at nesten 1,2 millioner ukrainere har blitt deportert til Russland eller russisk-kontrollerte områder. USA hevder at ukrainerne blir tatt til såkalte «filtreringsleirer», der vitner angivelig forteller om «brutale avhør».

annonse

* Siden invasjonen startet har russerne angrepet 570 sykehus, helseklinikker og andre medisinske fasiliteter, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Angrepene har ført til at 101 sykehus er helt ødelagt, ifølge ham.

– Hva er det? Det er dumhet. Det er barbari. Det er selvødeleggelsen av Russland som en stat som noen i verden kan se som en dannet nasjon, sa Zelenskyj torsdag. Zelenskyj hevdet også at russiske styrker torsdag angrep Tsjernihiv-regionen og traff flere skoler.

* Ukraina hevder å ha angrepet et russisk marinefartøy i Svartehavet. Torsdag kveld sto det i brann, ifølge militære myndigheter i Odesa-regionen.

annonse

Serhij Bratsjuk, sjefen for den lokale militæradministrasjonen, sier det dreier seg om et logistikkskip ved navn Vsevolod Bobrov. Det er skadd, ifølge Bratsjuk, men han sa ikke noe om omfanget av angrepet, skriver Sky News.

* Toppsjefene i YouTube, Tiktok, Twitter og Facebook-eier Meta bes om å arkivere innhold som kan brukes som bevis på russiske krigsforbrytelser i Ukraina. Det er fire demokrater som leder hver sin komité i Representantenes hus som har sendt brevene, skriver NBC News.

I brevet som er sendt til Meta-sjef Mark Zuckerberg, heter det blant annet at de oppfordrer «Meta til å ta steg for å bevare og arkivere innhold delt på selskapets plattformer som potensielt kan bli brukt som bevis» når den amerikanske regjeringen og internasjonale organer etterforsker påstander om russiske krigsforbrytelser.

* Minst fem sivile har blitt drept i harde kamper mellom russiske og ukrainske styrker i Donetsk-regionen, ifølge ukrainske myndigheter.

Regionale myndigheter skriver på Telegram at fire personer ble drept i Novoselivka, Avdiivka og Lyman. Lokale medier skriver at nok en person ble drept i kamper i Jasnuvata, som er kontrollert av prorussiske styrker. Informasjonen er ikke blitt bekreftet fra uavhengig hold. FN har fått bekreftet at minst 3.500 sivile er drept siden krigen brøt ut, men tror at det reelle antallet er langt større.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474