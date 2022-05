annonse

En 3 år gammel jente som familie trodde var besatt av en demon, døde i morens hender under en 12-timers eksorsisme i San Jose i California (USA), ifølge myndighetene.

Rettsdokumenter beskriver timene med lidelse jenta holdt ut før hun til slutt døde av skadene, skriver MSN News

Ifølge politirapporten forsøkte moren å «stikke fingeren ned i strupen på 3-åringen og klemme seg rundt halsen hennes for å fremkalle oppkast» som ville kaste ut demonen. Moren, onkelen, bestefaren og pastoren skal ha vekslet på å holde barnet i nakken, magen og bena for å fremkalle brekninger.

I en YouTube-video som ble lagt ut mindre enn en uke før moren ble siktet, snakket hun om datterens liv og død.

– Det er OK, fordi jeg vet at hun er på et bedre sted, og Gud vet hvorfor han tillater disse tingene. Det er mange grunner til at Gud tok henne, sa hun.

