Flere reagerer på at fylkeskommunen i Troms og Finnmark har kjøpt skolesekker til barn med regnbuefarger på. Men ikke aller er like negative.

– Jeg syns det er kjempetøft at barna som skal begynne i 1. klasse til høsten får en regnbuesekk fra fylkeskommunen. Dette er med på og et lite skritt på veien for toleranse, mangfold og kanskje det til og med bidrar til mindre diskriminering, skriver Håkon Vahl iHarstad.

Vahl er Høyre-politiker og 2. vara til Troms og Finnmark fylkesting, han mener at regnbuen er et symbol med mange budskap, deriblant fokus på mangfold og inkludering.

Regnbuen er intet symbol for noen bestemt organisasjon eller ideologi, hevder han, og legger til at i år er det mer enn 50 år siden den moderne rettighetskampen for et mangfold av legninger og en utvidet forståelse av kjønnsidentitet og -uttrykk startet.

– At sentrale politikere fra KrF i fylket er «i harnisk» over at barna skal få disse sekkene og bruker begrep som politisk symbol er med på å forsterke min kampvilje og beviser helt klart at vi har en lang vei å gå i samfunnet.

Tilhengere av Pride-regnbuen i harnisk

– Ingen i KrF er i harnisk, derimot er mange tilhengere av Pride-regnbuen i harnisk for at vi i KrF ikke ønsker at 6-åringene skal være bærere av politiske budskap, sier Truls Olufsen-Mehus til Resett.

Olufsen-Mehus, som er aktiv politiker i Hammerfest KrF, anser at mange fyller Pride-begrepet med personlige anskuelser. Ifølge KrF-politikeren henger Pride sammen med det han kaller radikal politikk. Politikk formidlet og utviklet av Fri foreningen for kjønns- og seksualmangfold.

Når han og mange andre i KrF ser et Pride-flagg, blir de påminnet at det angivelig pågår en politisk drakamp for å tillate hallikvirksomhet og sexkjøp, flerkoneri, surrogati, løgnen om flere kjønn og medikamentell eksperimentering på barn og ungdom i jakten på et nytt kjønn. Han peker på straffelovens §185 og §186, endring av flaggloven, endring av loven om juridisk kjønn, for å nevne noe.

– Pride er politisk, og politiske symboler har ingen ting på barns skolesekker å gjøre, i alle fall ikke når det offentlige er innkjøperen, fastslår han overfor Resett.

