annonse

annonse

Mann tiltalt etter knivstikking på Ranheim i Trondheim i februar.

Straffesaken er ferdig etterforsket, og påtalemyndigheten har tatt ut en mildere tiltale enn det mannen først ble siktet for, skriver Adresseavisen.

– Det er en alvorlig tiltale, sier politiinspektør Alf Rune Nilsen ved Trøndelag politidistrikt.

annonse

I tiltalen kommer det fram at mannen skal ha stukket den fornærmede mannen i 30-årene med kniv i venstre del av brystkassen over hjertet. Han fikk et dypt kutt.

Totalt er mannen tiltalt for åtte forhold i perioden fra juli i fjor til han ble pågrepet for knivstikkinga på Ranheim. Rettssaken starter 31. mai, og det blir her lagt fram en rettspsykiatrisk erklæring. skriver NTB.

– Den er såpass klar at det ikke er tatt ut tiltale med tanke på overføring til tvunget psykisk helsevern, sier Nilsen til avisen.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474