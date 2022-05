annonse

annonse

Aksjekursen til Twitter faller mer enn 20 prosent i førhandelen på Wall Street. Elon Musk sier at avtalen om å kjøpe Twitter er satt på vent.

Årsaken skal være beregninger av hvor mange falske brukerkontoer som finnes på plattformen, skriver Musk på Twitter.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022