Israelsk opprørspoliti angrep fredag sørgende palestinere som fulgte Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh til graven. EU kaller maktbruken unødvendig.

51 år gamle Akleh kom fra en kristen palestinsk familie og seremonien ble holdt i en fullsatt katolsk kirke i Jerusalems gamleby. Deretter ble kisten båret til det siste hvilested, til lyden av taktfaste rop som «Palestina, Palestina».

Da kisten noen timer tidligere ble båret ut fra St. Joseph-sykehuset i Øst-Jerusalem, ble området utenfor stormet av israelsk opprørspoliti som rev palestinske flagg fra de mange som var møtt fram.

TV-bilder fra hendelsen viser at kisten med den drepte journalisten på et tidspunkt holdt på å falle i bakken.

– Umenneskelig

– Israelske spesialstyrker angriper ondskapsfullt gravfølget som bærer kisten til Abu Akleh. Nå kan alle se Israels umenneskelighet, tvitret PLO-toppen Hanan Ashrawi.

The closest video of the #Israeli police suppressing the funeral procession of Shireen Abu Aqleh as the coffin was leaving the French hospital towards the cemetery pic.twitter.com/TaOsvCUUCd

— Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) May 13, 2022