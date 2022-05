annonse

annonse

Han mener også Muhammed hadde «mer til felles med Raymond Johansen enn Taliban».

– USA, Nato og Norge overlot i august i fjor makten i Afghanistan til en ekstrem muslimsk bevegelse, Taliban, som mener de forsvarer islam mot «de vantro». Men gjør virkelig Taliban det? Svaret er nei. For profeten Muhammed var forut for sin tid, og i virkeligheten en moderne politisk leder – mer til felles med Raymond Johansen enn Taliban.

Det er Torgeir E. Fjærtoft, tidligere diplomat i Saudi-Arabia og gjesteforsker ved Senter for islam- og midtøstenstudier, som skriver dette i et innlegg i Vårt Land.

annonse

– På samme måte som i moderne vestlige samfunn, var gjensidig respekt for andres religioner en forutsetning for politiske kompromisser i profetens Arabia. I Saudi-Arabia i dag, der islam nå er eneste lovlige religion, var på det profetens tid en smeltedigel mellom jøder og kristne, samt den voksende tilhengerskaren av den nye religionen islam, skriver han.

Fjærtoft har lest en bok om islam. Det er Craig Consodines People of the Book. Prohet Mohammad’s Encounters With Christians.

Fjærtoft hevder at Consodines har gjort et «dypdykk i kildene» som angivelig «avdekker at profeten Muhammed var mer tolerant enn andre i sin samtid, med store politiske evner til pragmatisk sameksistens – på sin måte en moderne politisk leder.»

annonse

Les også: Vil kappe av hender og føtter og filme henrettelser: – Vi følger Islam og lager lover i henhold til koranen

Fjærtoft har forstått det slik at den kristne kirken hadde stor innflytelse i Arabia da Muhammed grunnla islam. Dermed ble Jesus «viktig også for Muhammed og hans tilhengere».

Angivelig så Muhammed det «som sin oppgave å finne en samlende løsning» på spørsmålet hvordan man skulle forstå Jesu guddommelighet.

– Mens blodet fløt blant de kristne fordi alle sider krevde blind underkastelse for sitt syn, også når meningsforskjellene sett med våre øyne virket nokså subtile, var profeten Muhammed en betydelig mer tolerant og pragmatisk politisk leder med rom for uenighet i eksistensielle spørsmål. Han foregrep en utvikling mot moderne politiske ideer om sameksistens, gjennom kompromisser og toleranse, skriver Fjærtoft.

Den tidligere diplomaten og nå gjesteforskeren opplever videre at hans syn på Muhammed som en tolerant og moderne politisk leder er i ferd med å vinne frem i Norge.

– Frykt for norske muslimer ser heldigvis ut til å ha gått ut på dato hos de aller fleste i Norge. Men på nettet er det fremdeles nok av hets og hat, dessverre. Likevel kan man ane et mønster der de som hater muslimer, også hater norske demokratiske ledere, sier han og mener norske muslimer befinner seg trygt innenfor den demokratiske fellesskap.

– Det er muslimhaterne som setter seg utenfor. Profeten Muhammed plasserer nemlig norske muslimer trygt innenfor vår demokratiske fellesskap, avslutter han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse