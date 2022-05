annonse

Etter 24 år i samme firma fikk en mann fra West Yorkshire i Storbritannia sparken.

Men han gikk rettens vei og fikk medhold av rettens tre dommere i at han hadde blitt utsatt for seksuell trakassering.

– Retten fastslår derfor at å omtale den ansatte som en skallet f*** skaper et skremmende arbeidsmiljø for han, og det ble gjort med det formålet, og det var relatert til den ansattes kjønn, sa dommerne ifølge avisen The Telegraph.

Saken er først omtalt i Norge hos TV 2.

Avisen skriver at elektrikeren skal ha blitt kalt en «skallet f****» under en krangel med sjefen. Denne uttalelsen ble utslagsgivende for konklusjonen til de tre dommerne i retten. Mannen godtok å bli bannet til, men ikke å bli kalt skallet.

Dommerne diskuterte seg imellom om det å bli kalt skallet er en fornærmelse eller faktisk seksuell trakassering.

– Dette er sterkt språk. Selv om denne typen språk, etter det vi forstår, var vanlig på arbeidsplassen, er det etter vår vurdering over grensen ved å komme med personlige kommentarer om utseende til den ansatte, sa hoveddommer Jonathan Brain.

De kom frem til at bemerkelsen ble sagt med formål om å nedverdige, ydmyke og krenke den ansatte. Det som definerer seksuell trakassering. De mente også at skallet brukes om det mannlige kjønnet.

– Etter vår vurdering er det en sammenheng mellom ordet «skallet» på den ene siden og den beskyttende egenskapene til et kjønn på den andre, mente dommerne.

Forsvareren nevnte at kvinner også kan miste hår og bli skallet, men det førte ikke frem.

– Som alle tre medlemmer av domstolen kan gå god for, er det å være skallet mye mer utbredt hos menn enn kvinner. Derfor mener vi at det er relatert til kjønn.

De tre dommerne skal med andre ord også ha vært skallet.

