annonse

annonse

Pentagon har fullført en demonstrasjon av en høyenergi-mikrobølgeteknologi som er i stand til å ta ut flere dronetrusler samtidig.

Ifølge Defense News opplyser funksjonærer i den amerikanske hæren at teknologien har lyktes med å ta ut innkommende trusler fra ubemannede flyvende objekter – inkludert flere droner om gangen.

Trusselen fra dronesvermer øker, og USAs væpnede styrker er i et kappløp med tiden for å forsikre seg om at de effektivt kan ta dem ut. I denne sammenhengen har Pentagon til nå gjennomført tre testdemonstrasjoner av høyenergi-mikrobølgevåpen – to i fjor, og én så langt i år. Planen er å fortsette testingen to ganger i året fremover for å identifisere og tette opplagte kapasitetshull.

annonse

Den siste demonstrasjonen fant sted mellom 4. og 22. april på Yuma Proving Ground i Arizona, hvor tre våpenprodusenter – Epirus, Raytheon Technologies og Leonardo DRS – testet ut bakkebaserte, luftvernsystemer basert på høyenergi-mikrobølger.

– Slike systemer er definert som en løsning som bruker fokuserte elektromagnetiske pulser fra en fast bakkeposisjon med energi som oppnår en rekkevidde som er tilstrekkelig til å ødelegge eller beseire droner som flyr i luften, heter det i en uttalelse.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474