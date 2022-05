annonse

Det er ikke dekning for sentralisert etterforskning av Sian, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i en kronikk.

Etterforskning kan likevel foretas regionalt, understreker han.

«Den sentrale påtalemyndigheten må etterforske Sian og deres hatretorikk», heter det i en kronikk publisert på Utrop 4. mai i år.

Forfatterne tok her til orde for at riksadvokaten må starte en etterforskning av Sian.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud svarer i en kronikk at det ikke er grunnlag for dette, da ansvaret for etterforskning av hatefulle ytringer i henhold til straffeloven ligger hos statsadvokatene og påtalemyndigheten i politiet.

Riksadvokaten påpeker imidlertid at det er viktig å anmelde straffbare hatefulle ytringer.

– Det understrekes for øvrig viktigheten av at man anmelder det man antar er (straffbare) hatefulle ytringer som fremsettes – fra Sian eller andre – slik at disse kan etterforskes og påtaleavgjøres, skriver Maurud.

