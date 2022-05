annonse

annonse

Hevder det er inngang til prostitusjon.

Sjiamuslimske imamer rundt om i Sverige vigsler kvinner kjøpt av menn som ønsker midlertidig sex, heter det i en dokumentar fra SVT serie Uppdrag granskning. Imamene tar ofte betalt. Hensikten med såkalte «nytelsesekteskap» er å gjøre sex halal, det vil si tillatt ifølge islam.

Det kalles «nytelsesekteskap» eller mut’ah på arabisk. Et tidsbestemt ekteskap mot betaling, som kan vare i en måned, en uke – eller bare en time. Når tiden er ute, er ekteskapet over.

annonse

Det er etablert praksis innen sjiaislam og er angivelig basert på tradisjoner og vers i Koranen. Innen sunni-islam er det allment forstått å ikke være tillatt med slike «nytelsesekteskap».

Lederen for den største paraplyorganisasjonen av sjiamuslimske menigheter i Sverige, imam Haider Ibrahim, forteller at såkalte nytelsesekteskap er etablert og brukes som en måte å teste ut om forholdet er modent for fullt ekteskap. SVT spør om det er en form for religiøst sanksjonert datingpraksis, noe imamen svarer noe uklart på.

Han er også klar på at i den grad dette er et skjul for prostitusjon, så har det angivelig ingenting med islam å gjøre.

annonse

Se dokumentaren her.

SVT har undersøkt hvor utbredt fenomenet er og har kontaktet 26 sjiamuslimske menighetsmedlemmer. Deres arabisktalende ansatte, en mann og en kvinne, har brukt falske identiteter og skjult kamera i prosessen.

Den kvinnelige ansatte har snakket med 14 representanter og utgitt seg for å være i økonomisk nød. Hun har henvendt seg til en religiøs leder for et midlertidig ekteskap for penger. Hun har sagt at hun egentlig ikke vil, men at hun ikke ser noen annen utvei.

Den mannlige ansatte har snakket med 12 representanter og sagt at hans kone fortsatt er i hjemlandet i Midtøsten og at han ønsker å gifte seg midlertidig til hun kommer til Sverige.

Til sammen 15 sjiamuslimske menighetsrepresentanter tilbyr sin hjelp til å gjennomføre «nytelsesekteskap» til SVTs både mannlige og kvinnelige ansatte. Noen av de ansatte i menigheten har selv vært interessert i kvinnen. Andre har overført fremmede til henne. Sju av de kontaktede kjenner og forstår oppsettet, men vil ikke eller kan ikke dy seg, skriver SVT i en oppsummering av dokumentaren.

Les også: Islam vant i Afghanistan

Av de 14 menighetsmedlemmer og religiøse ledere som kvinnen snakket med, indikerer fire klart at det er helt uakseptabelt. Noen av dem kaller det prostitusjon:

«Hei søsteren min. Det du vil gjøre er ulovlig i Sverige uakseptabelt i samfunnet og ulovlig i islam. Det er forbudt å selge kroppen din. Allah vil hjelpe deg. Dessverre! Jeg kan ikke hjelpe deg», skriver en menighetsrepresentant i Luleå i en tekstmelding.

annonse

– Hvis jeg var etterforskningsleder hadde jeg nok anmeldt dette som menneskehandel, sier Petra Stenkula, som er politimester i Malmö.

Fenomenet med midlertidige «nytelsesekteskap» forekommer ikke bare blant sjiamuslimer i Sverige.

SVTs kvinnelige ansatte har også ringt og mottatt tilbud fra sjiamuslimske religiøse ledere i byer som tyske Leipzig, Nederland Haag samt Oslo, København og London.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474